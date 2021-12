Założył Górę Kalwarię, zmarł 343 lata temu. Otworzyli sarkofag i ponownie pochowali biskupa

Kapsuła czasu w sarkofagu

Kim był biskup Wierzbowski

Bp Stefan Wierzbowski żył w latach 1620-1678 i był biskupem diecezji poznańskiej, do której należała wówczas Warszawa. W 1666 roku zrodziła się idea wybudowania niedaleko Warszawy miasta na wzór Jerozolimy, gdzie mogliby pielgrzymować pątnicy, którzy nie mieli możliwości udać się do Ziemi Świętej. Bp Wierzbowski na miejsce Nowej Jerozolimy wybrał wieś Góra, gdzie przecinały się szlaki komunikacyjne, a niedaleko znajdowała się ważna przeprawa przez Wisłę. "To podobieństwo do Jerozolimy zadecydowało o lokacji Góry Kalwarii" - wskazano w komunikacie.