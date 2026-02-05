Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Stare plany na nową drogę. "Wywłaszczenia w atmosferze terroru"

|
Budowa ulicy Papczyńskiego w Górze Kalwarii budzi niepokój mieszkanców
Góra Kalwaria koło Warszawy
Źródło: tvnwarszawa.pl
W Górze Kalwarii ma powstać nowa ulica Papczyńskiego. Inwestycja budzi niepokój mieszkańców, których posesje leżą na trasie planowanej arterii. Choć właściciele głośno mówią "nie", władze pozostają nieugięte. Przypominają, że projekt drogi jest częścią długofalowego planu komunikacyjnego miasta. Doszło do pierwszych wywłaszczeń.
Kluczowe fakty:
  • Władze Góry Kalwarii powróciły do planów budowy ulicy Papczyńskiego sprzed 70 lat.
  • Mieszkańcy martwią się, że ich posesje zostaną okrojone, a stare drzewa będą wycinane.
  • Pierwsze wywłaszczenie odbyło się z pogwałceniem zasad współżycia - mówi nam Urszula Mierzejewska, pełnomocniczka mieszkańców.
  • Burmistrz Góry Kalwarii zaprzecza, żeby domy miały być wyburzane.

Pomysł budowy ulicy Papczyńskiego w Górze Kalwarii powstał blisko 70 lat temu. Przez wiele lat nic w tej kwestii się nie działo. Jednoczenie sytuacja drogowa w gminie ewaluowała - kilkanaście lat temu wybudowana została obwodnica, która wyprowadza ruch tranzytowy z centrum miasta i poprawia komfort dojazdu m.in. do Warszawy, Mińska Mazowieckiego, Grójca czy Siedlec.

- Góra Kalwaria obecnie nie ma żadnych problemów komunikacyjnych. To spokojna, dobrze skomunikowana, podwarszawska miejscowość. W momencie, gdy powstawały plany budowy ulicy Papczyńskiego infrastruktura była na zupełnie innym poziomie - wyjaśnia w rozmowie z tvnwarszawa.pl Urszula Mierzejewska, prawniczka, pełnomocniczka mieszkańców.

Ruszają z budową drogi sprzed 70 lat

O powrocie do pomysłu sprzed blisko 70 lat władze Góry Kalwarii zaczęły mówić około pięciu lat temu. Już wtedy budowa ulicy wywołała niemałe kontrowersje wśród właścicieli działek znajdujących się w jej przebiegu.

Jak informuje nas prawniczka, to wtedy zapadła decyzja, aby drogę wybudować na zasadzie specustawy, która pozwala realizować inwestycje znacznie szybciej niż w normalnym trybie. Co to oznacza w praktyce?

W przypadku specustawy nie jest potrzebna opinia środowiskowa, a wycięcie drzew na terenie inwestycji nie wymaga specjalnego zezwolenia. - Ideą specustawy jest służenie społeczeństwu i realizacja kluczowych, strategicznych, inwestycji jednak w tym przypadku mamy do czynienia z jej wypaczeniem - zarzuca Urszula Mierzejewska.

Temat ulicy Papczyńskiego powrócił w związku z rozpoczęciem realizacji inwestycji - a dokładniej z przygotowywaniem terenu pod budowę nowej drogi.

Planowana ulica Papczyńskiego w Górze Kalwarii
Planowana ulica Papczyńskiego w Górze Kalwarii
Źródło: Urszula Mierzejewska, mat. inwestora

Rozbiórka domów, trasa pół metra od budynku i wycinka zdrowych drzew

Zdaniem pełnomocniczki mieszkańców, inwestycja negatywnie wpłynie na komfort życia lokalnej społeczności, nie przynosząc przy tym istotnych korzyści kierowcom.

- Inwestycja wiąże się z zabraniem niektórych nieruchomości i ograniczeniem działalności gospodarczych. W jednym przypadku droga będzie przechodziła przez środek domu, zaś na początku ulicy Papczyńskiego, trasa przebiega około pół metra od budynku. W innym miejscu do rozebrania są garaż i piwnica. Na trasie znajdują się też piękne, zdrowe dęby - tłumaczy Mierzejewska.

I dodaje, że dwa stuletnie domy będą mogły doznać uszkodzeń w wyniku budowy. - Nie myśli się o ryzykach, że stuletnie domy tuż przy budowanej drodze mogą się zawalić. Od decyzji starosty piaseczyńskiego zostały złożone odwołania i zażalenia, które rozpatruje wojewoda mazowiecki, w tym również co do Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej, mimo to dochodzi do wywłaszczeń - krytykuje pełnomocniczka mieszkańców.

"Zielone światło" dla buspasa między Warszawą a Łomiankami
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Zielone światło" dla buspasa między Warszawą a Łomiankami

Dariusz Gałązka

Policja, przesunięte ogrodzenia i brak wyceny

Mimo tych wszystkich wątpliwości, 7 stycznia przy panujących minusowych temperaturach, przy ulicy Polnej doszło do wywłaszczeń dwóch działek. Ich właścicielem jest blisko 80-letni mężczyzna. Jak słyszymy, mieszkańcy apelowali jeszcze na początku stycznia, aby termin został wydłużony. Władze gminy nie wyraziły na to zgody.

Pełnomocniczka mieszkańców wskazuje, że ze względu na panujący mróz, nie było możliwości wycięcia drzew. Próba wywłaszczenie zakończyło się na przesunięciu ogrodzenia posesji.

- Pierwsze wywłaszczenie odbyło się z pogwałceniem zasad współżycia, na miejscu zjawiło się kilka radiowozów. Właściciel nieruchomości przeszedł wielki stres, a dotyczy to starszej, schorowanej osoby, mającej 78 lat i poruszającej się o lasce - opisuje Mierzejewska.

- Właściciel nieruchomości, w momencie wywłaszczenia nie wiedział nawet, jaka jest decyzja biegłego rzeczoznawcy co do wyceny. Dochodzi do wywłaszczenia, a mieszkańcy nie mają pojęcia, co do wartości nieruchomości. Nie wiedzą też, ile metrów zostanie im zabrane. Wszystko odbywa się w atmosferze wielkiego terroru - nie przebiera w słowach prawniczka.

Budowa ulicy Papczyńskiego w Górze Kalwarii budzi niepokój mieszkanców
Budowa ulicy Papczyńskiego w Górze Kalwarii budzi niepokój mieszkanców
Źródło: Urszula Mierzejewska / materiały prywatne

"Strategiczna droga", "serce komunikacyjne miasta"

O sprawę pytamy Urząd Miasta i Gminy Góry Kalwarii. Szybko staje się jasne, że lokalne władze inaczej patrzą na inwestycję oraz techniczne aspekty jej wykonania.

- Ulica Papczyńskiego jest przewidziana od kilkudziesięciu lat w naszych planach zagospodarowania przestrzennego, jako ważna arteria, która łączy kilka części miasta, gdzie jest sanktuarium oraz duże osiedle. Dla nas droga ta jest strategiczna, ponieważ łączy dwa ważne obszary, a jak się popatrzy na Górę Kalwarię z lotu ptaka, to jest to tak naprawdę serce komunikacyjne miasta - informuje nas burmistrz Góra Kalwarii Arkadiusz Strzyżewski.

- Jesteśmy w procesie budowy targowiska miejskiego, na które dostaliśmy dofinansowanie w wysokości czterech milionów złotych. Za chwilę to targowisko będzie znajdować się bezpośrednio przy ulicy Papczyńskiego, w związku z tym potrzebujemy dodatkowych dróg dojazdowych, aby nie zakorkować tej części miasta - wyjaśnia.

Planowana ulica Papczyńskiego w Górze Kalwarii
Planowana ulica Papczyńskiego w Górze Kalwarii
Źródło: Urszula Mierzejewska

Z tym argumentem nie zgadzają się mieszkańcy gminy. - Do targowiska już prowadzą cztery drogi. Czy w takim razie targowisko w Górze Kalwarii ma być, jak Rzym - wszystkie drogi prowadzą na targowisko? - pyta retorycznie prawniczka reprezentująca mieszkańców.

Władze zapewniają jednak, że koncepcja była przedmiotem konsultacji społecznych z 2021 roku, w wyniku których większość postulatów mieszkańców została uwzględniona w ostatecznej wersji dokumentacji.

- Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej jest w odwołaniu, ale ma klauzulę natychmiastowej wykonalności, w związku z tym mamy możliwość działania, jest to zgodne z prawem - wyjaśnia Arkadiusz Strzyżewski.

Inwestor może dokończyć apartamentowiec u wrót Tatr. Władze Zakopanego nie chcą na to pozwolić
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Inwestor może dokończyć apartamentowiec u wrót Tatr. Władze Zakopanego nie chcą na to pozwolić

TVN24

Burmistrz: nic tam nie wycinaliśmy, ani nie burzyliśmy

Choć, jak słyszymy w urzędzie, znane są obawy mieszkańców dotyczące wpływu tego przedsięwzięcia na jakość życia, włodarze miasta przekonują, że inwestycja nie będzie wymagała większych ingerencji we własność prywatną.

- To jest teren, który w związku z tym, że był przewidziany pod budowę drogi, nie został przez lata w szczególny sposób zagospodarowany. W większości jest to pusty obszar, gdzie działki przejęliśmy wcześniej. Zostały przesunięte ogrodzenia i nic tam ani nie wycinaliśmy, ani nie burzyliśmy - zapewnia burmistrz. - Nie jest prawdą, że wycinamy wiele dębów, do wycinki będzie tylko jeden pięćdziesięcioletni dąb i kilkanaście wierzb. Do rozbiórki jest tylko jedna wiata. Na tej trasie znajduje się jeden budynek gospodarczy, mieszka tam osoba, ale z tego względu, że ktoś nielegalnie przekształcił budynek gospodarczy w mieszkanie - dodaje.

Prawniczka zwraca uwagę, że nierozwiązana pozostaje kwestia odszkodowań i wyceny działek znajdujących się w pasie inwestycji drogowej. Przedstawiciele urzędu deklarują natomiast, że wypłata odszkodowań dla właścicieli wywłaszczonych nieruchomości nastąpi po ustaleniu ich wartości przez rzeczoznawcę powołanego przez starostwo powiatowe.

- Odszkodowania wyznacza starosta, który nie przekazał nam informacji, w jakiej stawce będzie ono wypłacone. Jeśli ktoś nie zgadza się - czy gmina jako strona, czy mieszkaniec - ma prawo się odwołać. Wówczas powoływany jest dodatkowy rzeczoznawca, który wycenia nieruchomość - wskazuje Strzyżewski.

Radni reagują. Jest pismo do wojewody

Mimo że mieszkańcy nadal czekają na wycenę swoich nieruchomości, kolejne wywłaszczenia zaplanowano na piątek 6 lutego. Na skargi mieszkańców w ostatnich dniach zareagowali radni, którzy w środę - dwa dni przed planowanym wywłaszczeniem - wystosowali pismo do wojewody.

- Złożyliśmy prośbę do wojewody mazowieckiego o wstrzymanie wykonania decyzji starosty piaseczyńskiego w sprawie inwestycji dotyczącej ulicy Papczyńskiego - mówi nam Ewa Stokowska, radna Góry Kalwarii (Koalicja Obywatelska).

- Jest wiele niewiadomych związanych z rozbieżnościami w tej inwestycji. Ze względu na to, że gmina przystąpiła do wywłaszczeń, interweniujemy u wojewody, by ochronić tych ludzi przed skutkami, których nie da się odwrócić - dodaje.

Radni zaapelowali także o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady gminy. Termin ma zostać wyznaczony do środy, 11 lutego. - Powinniśmy szukać takiego rozwiązania, gdzie obie strony porozumieją się - podsumowuje Ewa Stokowska.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sześć firm chętnych na modernizację Warszawy Wschodniej

Sześć firm chętnych na modernizację Warszawy Wschodniej

Praga Północ
Sznur szambiarek przed punktem zrzutu. "Problem się rozlewa"

Sznur szambiarek przed punktem zrzutu. "Problem się rozlewa"

Dariusz Gałązka

Autorka/Autor: Alicja Glinianowicz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Urszula Mierzejewska / materiały prywatne

Udostępnij:
TAGI:
Inwestycje w WarszawieMieszkańcy
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Uszkodzona nawierzchnia ulicy Chmielnej
Nierówna nawierzchnia na nowym deptaku. Urzędnicy znają przyczynę
Śródmieście
Awaria wodociągowa w Warszawie
Szpital, przedszkole i urząd bez wody. Awaria
Wola
Otwarto Ptasi Punkt Przyjęć w warszawskim zoo
Od sikorki do bociana. Tu trafią dzikie ptaki potrzebujące pomocy
Zatrzymano podejrzanych o przemyt papierosów z terenu Białorusi
Balonami przemycali papierosy z Białorusi. Zarzuty
Okolice
Zarzuty dla mężczyzny podejrzanego o atak ostrym narzędziem (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował byłą partnerkę ostrym narzędziem. Zmarła. Zarzuty i areszt
W Łazienkach Królewskich zamieszkał borsuk
Wyjątkowy mieszkaniec Łazienek Królewskich. "Pojawił się u nas po raz pierwszy"
Śródmieście
Budynek przy Moniuszki 8 na wizualizacji
Przed wojną bawiła się tu elita. Wiemy, co powstanie w budynku dawnej Adrii
Dariusz Gałązka
Roma Tower ma powstać w centrum Warszawy
Roma Tower ma komplet pozwoleń. Budowa wieżowca może ruszyć
Śródmieście
Policja zatrzymała podejrzanych o oszustwa
15-latka na przepustce udawała policjantkę. Ze wspólnikami chciała okraść małżeństwo
Bemowo
Wypadek na torach z udziałem człowieka w Żyrardowie
Śmiertelny wypadek na torach. "Większość połączeń odwołana lub opóźniona"
Okolice
Niebezpieczna sytuacja na nagraniu
Zamyślił się i nie zauważył pieszego na pasach. Nagranie
Okolice
Marznące opady w Warszawie
Niełatwy poranek. Marznący deszcz, ślisko na chodnikach
Ulice
Awaria ciepłownicza we Włochach
Ciepło wraca do mieszkańców Ursusa. Awaria usunięta
Ursus
Przejazd kolejowy bez opuszczonych rogatek, Ząbki
Niebezpieczna sytuacja na przejeździe. "Kierowca przede mną mógł nawet nie wiedzieć"
Targówek
Awaria pociągu na stacji Warszawa Wesoła (zdjęcie ilustracyjne)
Utrudnienia na kolei po awarii pociągów
Rembertów
Służby pomogły mężczyźnie w kryzysie bezdomności
"Słabnącym głosem przekazał, że jest mu bardzo zimno, źle się czuje i za chwilę umrze"
Wawer
Kobieta wyrzuciła pieniądze przez okno (zdjęcie ilustracyjne)
Oszukiwał i wyłudzał pieniądze. Jedną z ofiar była wdowa po zmarłym w wypadku
Okolice
Odzyskane przez policjantów samochody
Luksusowe auta skradziono w Warszawie, trafiły na Litwę
Ursynów
Drzewa przy Sobieskiego leżą na mrozie
Nieposadzone drzewa leżą na siarczystym mrozie
Piotr Bakalarski
Kobieta zaatakowała ratowników medycznych
"Uderzyła głową o stół. Rana obficie krwawiła". Ugryzła ratownika, kopnęła policjanta
Okolice
Policyjna interwencja (zdj. ilus)
Para raniona ostrym narzędziem. Kobieta nie żyje, jej były partner zatrzymany
Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą
Podczas transmisji na żywo sprzedawali podróbki. Przerwało ją wejście służb
Okolice
Zatrzymania w sprawie podrobionych recept (zdj. ilustracyjne)
Ginekolog, psychiatra i internista podejrzani o wystawianie recept dla gangu
Okolice
Jedno z aut dachowało
Będzie fotoradar na skrzyżowaniu, gdzie zginął sześciolatek
Piotr Bakalarski
Zderzenie na autostradzie A2
Zaśnieżona A2, prosta zmiana pasa, poślizg i wypadek. Jedna osoba nie żyje
Okolice
Śmiertelne potrącenie dziecka na Pradze
Tramwaj przeciągnął 4-latka kilkaset metrów, dziecko zmarło. Koniec procesu motorniczego
Alicja Glinianowicz
Pies w schronisku
Kierowniczka schroniska zrezygnowała przez "falę hejtu"
Okolice
Tabliczka z mapą WC
Niebieskie lub brązowe. Wskażą najbliższą toaletę
Śródmieście
Sławomir Nowak
Prawomocna decyzja sądu w sprawie Nowaka
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Chyliny
Trzy osoby zginęły w drodze na dializy. Śledztwo prokuratury
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki