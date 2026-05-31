"Rodzice są zajęci rozmową, a dzieci w tym czasie beztrosko demolują klomby"
"Rodzice są zajęci rozmową, a dzieci w tym czasie beztrosko demolują klomby na Skwerze Dominikańskim - taki obrazek zaobserwowały w ostatnich dniach kamery monitoringu" - podała w mediach społecznościowych straż miejska z Góry Kalwarii.
Straż miejska pokazała zdjęcia
Służby opublikowały kadry z nagrania z monitoringu, na których widać dzieci niszczące miejskie rośliny. Jak napisali strażnicy, towarzyszący im w tym czasie opiekunowie nie reagowali na zachowanie podopiecznych.
Jak zaznaczyli strażnicy miejscy, dane osób dorosłych, które dopuściły do zniszczenia dużej części kwitnących roślin na placu, zostały ustalone. "Zostaną w stosunku do nich wyciągane konsekwencje. Takowych mogą oczekiwać także wandale niszczący i kradnący inne nasadzenia w mieście" - dodała straż.
Służby zaapelowały, by nie być obojętnym na takie zdarzenia i dbać o wspólne dobro.