Okolice

Niszczył ścianę budynku, dowody zostały mu na rękach

24-latek miał ręce umazane farbą
Mężczyzna bazgrał po ścianie budynku
Źródło: KPP Piaseczno
24-latek z Góry Kalwarii został zatrzymany po zgłoszeniu o umieszczeniu graffiti na ścianie budynku. Dowody, czyli farba, zostały mu na rękach. Mężczyzna ze swojego zachowania wytłumaczy się w sądzie.

Młodszy aspirant Kamil Niedziałek, pełniący służbę w Komisariacie Policji w Górze Kalwarii otrzymał zgłoszenie dotyczące graffiti, powstającego na jednej ze ścian budynku przy ulicy ks. Sajny 23. "Z anonimowego zgłoszenia wynikało, że sprawcą jest młody mężczyzna ubrany w fioletową kurtkę, który naniósł już jeden napis na ścianę i kieruje się w stronę ulicy Strażackiej" - poinformowała w komunikacie podkomisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Policjant wspólnie z dzielnicowym mł. asp. Łukaszem Chorosiem pojechał we wskazany rejon. Tam zatrzymali podejrzewanego mężczyznę.

Źródło: KPP Piaseczno

Ręce w farbie

Okazał się nim 24-letni mieszkaniec Góry Kalwarii. "Trudno było mu wytłumaczyć, że to nie on dokonał tego czynu, ponieważ jego dłonie pokryte były farbą dokładnie w takim samym kolorze jak napisy na ścianach budynku. Dodatkowo mężczyzna posiadał przy sobie puszki z farbą w sprayu" - opisała Gąsowska.

Jak dodała, 24-latek próbował przekonywać, że nanosząc napisy na ścianach, wyraża swój sprzeciw wobec sytuacji na świecie.

Źródło: KPP Piaseczno

Nie pierwsze jego "dzieło"

Mężczyzna został doprowadzony do Komisariatu Policji w Górze Kalwarii. Okazało się, że to nie było pierwsze graffiti młodego mężczyzny. "24-latek umieścił je również na ścianach innych budynków, co zarejestrowały kamery monitoringu" - podała Gąsowska.

W związku z popełnionymi wykroczeniami z: art. 63a (umieszczenie rysunku w miejscu publicznym, do tego nieprzeznaczonym), 65a (niestosowanie się do poleceń policji) oraz 141 (umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego napisu) Kodeksu wykroczeń, funkcjonariusze sporządzili wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Piasecznie, gdzie zapadnie decyzja o wymiarze kary. 

Policjanci przypominają, że umieszczanie graffiti w miejscach niedozwolonych, w tym na ścianach budynków, jest działaniem bezprawnym i podlega karze grzywny albo ograniczenia wolności. "Apelujemy o rozwagę i przypominamy, że konsekwencje pozornie 'nieszkodliwych' działań mogą być bardzo poważne, a do tego kosztowane" - zaznaczyli.

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Piaseczno

