Martwy łoś przy drodze. "Czekamy od poniedziałku, nikt z tym nic nie robi"

W poniedziałek rano mieszkańcy zauważyli martwego łosia przy drodze w miejscowości Goławice Pierwsze. Zwierzę prawdopodobnie zostało ranne, gdy chciało przeskoczyć ogrodzenie. O sprawie poinformowano najpierw leśników, ale ci uznali, że łosiem powinna zająć się gmina. - Czekamy, a nikt z tym nic nie robi - twierdzą mieszkańcy.

Łoś został znaleziony przy działkach rekreacyjnych, kilkanaście metrów od drogi asfaltowej. - To się stało około 2 w nocy z niedzieli na poniedziałek, wtedy sąsiadka usłyszała łoskot. Rano sąsiedzi zawiadomili nadleśnictwo. Leśnicy przyjechali, zrobili protokół, ale powiedzieli, że nic nie zrobią, bo to nie jest droga leśna, tylko gminna. Zawiadomili więc gminę, my też. I łoś sobie od poniedziałku leży i nikt z tym nic nie robi - opowiada nam pani Zofia.

Od urzędników usłyszeli, że ci na usunięcie martwego zwierzęcia mają 48 godzin

Mieszkańcy dzwonili do urzędu gminy i do sanepidu. Jak twierdzi pani Zofia, od urzędników usłyszeli, że ci na usunięcie martwego zwierzęcia mają 48 godzin. Pracownicy sanepidu mieli z kolei stwierdzić, że "zajmują się ludźmi, a nie zwierzętami" - Jest upał i chyba nikogo nie interesuje, czym to grozi. W pobliżu są działki rekreacyjne, chodzą tędy dzieci - mówi nam kobieta.

Nie wiadomo dokładnie, co się stało. Zdaniem pani Zofii, łosia albo potrącił samochód, albo nadział się na ogrodzenie, w wyniku czego się wykrwawił.

Łoś prawdopodobnie próbował przeskoczyć ogrodzenie

We wtorek rano minęła doba od zgłoszenia. Według zapowiedzi urzędników, łoś powinien zatem zostać zabrany w środę rano. - Czekamy i boimy się, bo jest upał - skwitowała nasza rozmówczyni.

Co mówią o tym przepisy? Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, martwe zwierzę powinien zabrać z drogi jej zarządca - w tym przypadku gmina (Art. 3. 1. "Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy" - red.). Urząd ma o tym powiadomić wcześniej właściciel działki, na której znaleziono zwierzę. W treści ustawy nie ma jednak zapisów mówiących o tym, ile dokładnie czasu mają na to urzędnicy.

