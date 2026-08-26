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Wybuchł gaz, runęła ściana domu. Kobieta trafiła do szpitala

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Wybuch gazu, Gocław
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Mariusz
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W jednym z domów pod Garwolinem wybuchł gaz. Runęła jedna ze ścian budynku. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jedna osoba trafiła do szpitala.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do zdarzenia doszło przy ulicy 3 Maja w Gocławiu, gmina Pilawa. Policjanci zgłoszenie otrzymali o godz. 7.27.

"Wpłynęło od świadka, który powiadomił o zawaleniu się ściany budynku w domu jednorodzinnym" - przekazała kom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Na miejsce zostali skierowani policjanci, ratownicy medyczni, a także strażacy.

Wybuch gazu, Gocław

Do zdarzenia doszło w miejscowości Gocław
Do zdarzenia doszło w miejscowości Gocław
Źródło: Kontakt24 / Mariusz Zawadka
Wybuch gazu, Gocław
Wybuch gazu, Gocław
Źródło: Kontakt24 / Mariusz
Wybuch gazu, Gocław
Wybuch gazu, Gocław
Źródło: Kontakt24 / Mariusz
Wybuch gazu, Gocław
Wybuch gazu, Gocław
Źródło: Kontakt24 / Mariusz
Wybuch gazu, Gocław
Wybuch gazu, Gocław
Źródło: Kontakt24 / Mariusz
Wybuch gazu, Gocław
Wybuch gazu, Gocław
Źródło: Kontakt24 / Mariusz
Wybuch gazu, Gocław
Wybuch gazu, Gocław
Źródło: Kontakt24 / Mariusz
Wybuch gazu, Gocław
Wybuch gazu, Gocław
Źródło: Kontakt24 / Mariusz
Wybuch gazu, Gocław
Wybuch gazu, Gocław
Źródło: Kontakt24 / Mariusz

Wybuchł gaz

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że w budynku doszło do wybuchu ulatniającego się z butli gazu. W wyniku eksplozji poszkodowana została 35 -letnia kobieta, która została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego" - poinformowała Pychner.

Oprócz niej w domu przebywała także 58-latka oraz dzieci w wieku sześciu i siedmiu lat. Im nic się nie stało.

Na miejsce zostali wezwani pracownicy nadzoru budowlanego. Po zakończeniu ich czynności, do budynku będą mogli wejść policjanci, którzy przeprowadzą oględziny i niezbędne czynności, aby ustalić dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia.

Wybuch gaz w domu jednorodzinnym
Wybuch gazu w domu jednorodzinnym
Wybuch gazu w domu jednorodzinnym
Źródło zdjęcia: KPP Garwolin
Wybuch gazu w domu jednorodzinnym
Wybuch gazu w domu jednorodzinnym
Źródło zdjęcia: KPP Garwolin
Wybuch gazu w domu jednorodzinnym
Wybuch gazu w domu jednorodzinnym
Źródło zdjęcia: KPP Garwolin
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wybuch gazuPolicjaWypadki i kolizje w Warszawie
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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