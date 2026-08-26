Okolice Wybuchł gaz, runęła ściana domu. Kobieta trafiła do szpitala Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Ryszard Mazur - kominiarz o czujkach tlenku węgla Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Mariusz

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Do zdarzenia doszło przy ulicy 3 Maja w Gocławiu, gmina Pilawa. Policjanci zgłoszenie otrzymali o godz. 7.27.

"Wpłynęło od świadka, który powiadomił o zawaleniu się ściany budynku w domu jednorodzinnym" - przekazała kom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Na miejsce zostali skierowani policjanci, ratownicy medyczni, a także strażacy.

Wybuch gazu, Gocław Do zdarzenia doszło w miejscowości Gocław Źródło: Kontakt24 / Mariusz Zawadka Wybuch gazu, Gocław Źródło: Kontakt24 / Mariusz Wybuch gazu, Gocław Źródło: Kontakt24 / Mariusz Wybuch gazu, Gocław Źródło: Kontakt24 / Mariusz Wybuch gazu, Gocław Źródło: Kontakt24 / Mariusz Wybuch gazu, Gocław Źródło: Kontakt24 / Mariusz Wybuch gazu, Gocław Źródło: Kontakt24 / Mariusz Wybuch gazu, Gocław Źródło: Kontakt24 / Mariusz Wybuch gazu, Gocław Źródło: Kontakt24 / Mariusz

Wybuchł gaz

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że w budynku doszło do wybuchu ulatniającego się z butli gazu. W wyniku eksplozji poszkodowana została 35 -letnia kobieta, która została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego" - poinformowała Pychner.

Oprócz niej w domu przebywała także 58-latka oraz dzieci w wieku sześciu i siedmiu lat. Im nic się nie stało.

Na miejsce zostali wezwani pracownicy nadzoru budowlanego. Po zakończeniu ich czynności, do budynku będą mogli wejść policjanci, którzy przeprowadzą oględziny i niezbędne czynności, aby ustalić dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia.

Wybuch gaz w domu jednorodzinnym Wybuch gazu w domu jednorodzinnym Źródło zdjęcia: KPP Garwolin Wybuch gazu w domu jednorodzinnym Źródło zdjęcia: KPP Garwolin Wybuch gazu w domu jednorodzinnym Źródło zdjęcia: KPP Garwolin