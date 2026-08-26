Wybuchł gaz, runęła ściana domu. Kobieta trafiła do szpitala
Do zdarzenia doszło przy ulicy 3 Maja w Gocławiu, gmina Pilawa. Policjanci zgłoszenie otrzymali o godz. 7.27.
"Wpłynęło od świadka, który powiadomił o zawaleniu się ściany budynku w domu jednorodzinnym" - przekazała kom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.
Na miejsce zostali skierowani policjanci, ratownicy medyczni, a także strażacy.
Wybuch gazu, Gocław
Wybuchł gaz
"Ze wstępnych ustaleń wynika, że w budynku doszło do wybuchu ulatniającego się z butli gazu. W wyniku eksplozji poszkodowana została 35 -letnia kobieta, która została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego" - poinformowała Pychner.
Oprócz niej w domu przebywała także 58-latka oraz dzieci w wieku sześciu i siedmiu lat. Im nic się nie stało.
Na miejsce zostali wezwani pracownicy nadzoru budowlanego. Po zakończeniu ich czynności, do budynku będą mogli wejść policjanci, którzy przeprowadzą oględziny i niezbędne czynności, aby ustalić dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia.