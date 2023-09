Kiedy odwiedziła ich policja, byli zajęci rozbieraniem kradzionego auta

Jak poinformował Damian Wroczyński z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie, policjanci podejrzewali, że w jednym z gospodarstw na ternie gminy Zabrodzie kradzione auta są rozbierane na części. - Śledczy zaplanowali akcję związaną z kontrolą podejrzewanych pomieszczeń gospodarczych na wtorkowy wieczór. Zbliżając się do jednej z wiat, usłyszeli odgłosy stukania o metal, co wzbudziło podejrzenia kryminalnych. Kiedy dotarli na miejsce, zauważyli trzech mężczyzn zajętych demontażem nissana o wartości 130 tysięcy złotych - zrelacjonował Wroczyński.

Do sprawy zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 35 do 42 lat. Są to mieszkańcy powiatu wyszkowskiego i wołomińskiego. - Wszyscy prosto z samochodowej dziupli trafili do policyjnego aresztu, gdzie usłyszeli zarzuty. W czwartek śledczy na podstawie zgromadzonych materiałów przedstawili im zarzut dotyczący przestępstwa paserstwa. Teraz o ich losie zdecyduje sąd. Za przestępstwo przeciwko mieniu grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności - podsumował Wroczyński.