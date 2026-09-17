Okolice Zlekceważyli znak przed przejazdem kolejowym, odebrali mandaty

Zlekceważyli znak "STOP" przed przejazdem kolejowym, odebrali mandaty Źródło wideo: Policja Przysucha Źródło zdj. gł.: Policja Przysucha

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We wtorek, 15 września, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Przysusze oraz Zespołu Operacyjnego Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej z siedzibą w Radomiu kontrolowali przejazd kolejowy w gminie Wieniawa. Używali do tego drona.

"Zarejestrowali przypadki niestosowania się do znaku B‑20 STOP. Pięciu kierujących zostało ukaranych mandatami. Za to wykroczenie taryfikator przewiduje 300 złotych mandatu oraz osiem punktów karnych" - przekazała w komunikacie sierż. Aleksandra Bałtowska z policji w Przysusze.

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To nie sugestia tylko nakaz

Przejazd kolejowy pozbawiony rogatek i sygnalizacji wymaga od kierowcy szczególnej ostrożności. Znak STOP nie jest sugestią - nakazuje bezwzględne zatrzymanie pojazdu i upewnienie się, że przejazd przez tory jest bezpieczny. Pociąg nie jest w stanie wyhamować tak szybko jak samochód, dlatego zatrzymanie się przed przejazdem daje kierowcy czas na ocenę sytuacji i pozwala uniknąć zdarzeń o tragicznych skutkach. przypomina policja

Symulacja zderzenia pociągu z samochodem (wideo ilustracyjne) Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl