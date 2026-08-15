Okolice Ciała w aucie i w bagnie. Oskarżony o dwa zabójstwa

Tragiczny finał poszukiwań dwóch zaginionych mężczyzn Źródło wideo: KWP w Radomiu Źródło zdj. gł.: Policja Mazowiecka

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30 maja ubiegłego roku do Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu dwóch spokrewnionych mężczyzn, 61-latka i 90-latka, mieszkańców miejscowości Karolewo (gmina Sierpc).

1 czerwca w sąsiednim powiecie odnaleziono samochód. Natomiast 17 czerwca, podczas przeszukiwania kolejnych hektarów lasów w gminie Skępe (województwo kujawsko-pomorskie), odnaleziono drugi poszukiwany samochód marki Daewoo Lanos, którego właścicielem był zaginiony 61-letni mieszkaniec Karolewa.

W pojeździe znajdowało się ciało, a opodal w bagnie drugie. Po przeprowadzonych badaniach DNA okazało się, że to zaginieni mężczyźni.

Oskarżony o dwa zabójstwa

W tej sprawie zatrzymano sześć osób. Śledztwo już się zakończyło. W piątek prokuratura poinformowała o skierowaniu do Sądu Okręgowego w Płocku aktu oskarżenia.

"44-letni Izydor J. został oskarżony o dwa zabójstwa popełnione w związku z rozbojem i z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Odpowie też za siedem innych czynów między innymi za niestosowanie się do zakazów prowadzenia pojazdów, posiadanie narkotyków oraz amunicji do broni palnej" - poinformował w komunikacie prokurator Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku. "W tej sprawie sporządzono łącznie 24 opinie biegłych i instytutów różnych specjalności oraz przesłuchano 34 świadków" - dodał.

Oskarżonemu Izydorowi J. grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Przebywa on w areszcie.

Pięciu pozostałym oskarżonym m.in. o poplecznictwo grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Oni nie są tymczasowo aresztowani.

Tragiczny finał poszukiwań dwóch zaginionych mężczyzn Tragiczny finał poszukiwań dwóch zaginionych mężczyzn Źródło zdjęcia: Policja Mazowiecka Tragiczny finał poszukiwań dwóch zaginionych mężczyzn Źródło zdjęcia: Policja Mazowiecka Tragiczny finał poszukiwań dwóch zaginionych mężczyzn Źródło zdjęcia: Policja Mazowiecka Tragiczny finał poszukiwań dwóch zaginionych mężczyzn Źródło zdjęcia: Policja Mazowiecka Tragiczny finał poszukiwań dwóch zaginionych mężczyzn Źródło zdjęcia: Policja Mazowiecka Tragiczny finał poszukiwań dwóch zaginionych mężczyzn Źródło zdjęcia: Policja Mazowiecka Tragiczny finał poszukiwań dwóch zaginionych mężczyzn Źródło zdjęcia: Policja Mazowiecka Tragiczny finał poszukiwań dwóch zaginionych mężczyzn Źródło zdjęcia: Policja Mazowiecka Tragiczny finał poszukiwań dwóch zaginionych mężczyzn Źródło zdjęcia: Policja Mazowiecka