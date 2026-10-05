Okolice Wysoka na dwa metry rosła w szklarni. "Charakterystyczny zapach" Oprac. Katarzyna Kędra |

"To nie jest kiepski żart". Jak działa rynek narkotykowy w sieci Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP w Ciechanowie

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W ostatni piątek policjanci z posterunku policji w Regiminie, podczas wykonywania czynności służbowych na terenie jednej z posesji w miejscowości Grzybowo, zwrócili uwagę na wysoką roślinę rosnącą w szklarni.

Charakterystyczny zapach

"Jej wygląd wskazywał, że może to być konopia indyjska. Podejrzenia funkcjonariuszy szybko się potwierdziły. Charakterystyczny zapach nie pozostawiał wątpliwości. Roślina miała około dwóch metrów wysokości" - wskazał oficer prasowy ciechanowskiej policji podkomisarz Magda Sakowska.

Krzew konopi indyjskiej rósł w przydomowej szklarni Źródło zdjęcia: KPP w Ciechanowie

Policjanci zatrzymali 34-letniego właściciela posesji, a roślinę zabezpieczyli. Następnie, wspólnie z psem służbowym wyspecjalizowanym w wyszukiwaniu zapachu narkotyków, dokładnie przeszukali pozostały teren. Innych narkotyków nie znaleziono.

"34-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego usłyszał zarzut uprawy konopi indyjskich. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności" - podkreśliła policjantka.