Wysoka na dwa metry rosła w szklarni. "Charakterystyczny zapach"
W ostatni piątek policjanci z posterunku policji w Regiminie, podczas wykonywania czynności służbowych na terenie jednej z posesji w miejscowości Grzybowo, zwrócili uwagę na wysoką roślinę rosnącą w szklarni.
Charakterystyczny zapach
"Jej wygląd wskazywał, że może to być konopia indyjska. Podejrzenia funkcjonariuszy szybko się potwierdziły. Charakterystyczny zapach nie pozostawiał wątpliwości. Roślina miała około dwóch metrów wysokości" - wskazał oficer prasowy ciechanowskiej policji podkomisarz Magda Sakowska.
Policjanci zatrzymali 34-letniego właściciela posesji, a roślinę zabezpieczyli. Następnie, wspólnie z psem służbowym wyspecjalizowanym w wyszukiwaniu zapachu narkotyków, dokładnie przeszukali pozostały teren. Innych narkotyków nie znaleziono.
"34-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego usłyszał zarzut uprawy konopi indyjskich. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności" - podkreśliła policjantka.