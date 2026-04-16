Był pijany, rażąco przekroczył prędkość. Zginął pasażer, kierowca z zarzutami Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Do wypadku doszło w miejscowości Badów Górny Źródło: Google Earth

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę, 12 kwietnia, w miejscowości Badów Górny (gmina Mszczonów).

"Znajdujący się w stanie nietrzeźwości (ponad 2,5 promila alkoholu we krwi) obywatel Ukrainy Roman M., kierując poza obszarem zabudowanym samochodem osobowym marki Audi, rażąco przekroczył dopuszczalną na tym odcinku drogi prędkość. W miejscu, gdzie obowiązało ograniczenie do 90 kilometrów na godzinę, jechał z prędkością co najmniej dwukrotnie wyższą" - opisał w komunikacie prokurator Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Pijany kierowca rozbił auto na drzewie. Pasażer nie żyje

Podczas wyprzedzania innych pojazdów stracił panowanie nad swoim samochodem i uderzył w przydrożne drzewo.

Na miejscu zginął pasażer Krystian M.

W wypadku zginął pasażer Źródło: Prokuratura Okręgowa w Płocku

"Szacunkową prędkość pojazdu w chwili zdarzenia śledczy ocenili na podstawie zeznań co najmniej czterech naocznych świadków, zniszczeń (rozerwania) samochodu marki Audi, ale przede wszystkim na podstawie wstępnej opinii biegłego z zakresu ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych" - zaznaczył Maliszewski.

"Przyznał się", grozi mu 20 lat więzienia

Kierujący Audi został zatrzymany przez policję i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie. Prokurator przedstawił mu zarzuty prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania w stanie nietrzeźwości wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym w warunkach rażącego naruszenia zasad ruchu drogowego i rażącej prędkości pojazdu.

Za zarzucane Romanowi K. przestępstwa grozi kara od pięciu do 20 lat więzienia.

Wypadek w gminie Mszczonów, kierowca z zarzutami Źródło: Prokuratura Okręgowa w Płocku

"Podejrzany przyznał się i złożył obszerne wyjaśnienia, zgodne z ustalonym stanem faktycznym" - poinformował prokurator.

Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt wobec mężczyzny. Argumentowała to nieposiadaniem przez cudzoziemca stałego miejsca pobytu, a także grożącą mu wysoką karę.

Decyzją sądu Roman K. został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

