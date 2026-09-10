Okolice Był pijany, jechał 227 kilometrów na godzinę. Doszło do wypadku, zginął pasażer. Wyrok Oprac. Grzegorz Popławski |

Do wypadku doszło w miejscowości Badów Górny Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Prokuratura Okręgowa w Płocku

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Do tragicznego wypadku doszło 12 kwietnia na terenie gminy Mszczonów. 22-letni obywatel Ukrainy Roman M., kierując poza obszarem zabudowanym samochodem osobowym marki Audi, rażąco przekroczył dopuszczalną dopuszczalną prędkość. W miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 90 kilometrów poruszał się z prędkością co najmniej dwukrotnie wyższą (ostatecznie ustalono, że było to aż 227 kilometrów na godzinę).

"Podczas wykonywania manewru wyprzedania innych uczestników ruchu drogowego, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. Na miejscu zginął pasażer - Krystian M. Prędkość pojazdu w chwili zdarzenia oceniono na podstawie zeznań co najmniej czterech naocznych świadków, zniszczeń (rozerwania) samochodu marki Audi, ale przede wszystkim na podstawie opinii biegłego z zakresu ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych" - przekazał w komunikacie Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku.

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Był pijany. Dobrowolnie poddał się karze

Roman M. był pijany, miał w organizmie 2,5 promila alkoholu. Prokurator przedstawił mu zarzuty prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania w stanie nietrzeźwości wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym w warunkach rażącego naruszenia zasad ruchu drogowego i rażącej prędkości pojazdu.

M. przyznał się i złożył obszerne wyjaśnienia. Został tymczasowo aresztowany.

"W tej sprawie zapadł już wyrok. Roman M. dobrowolnie poddał się karze, na co prokurator wyraził zgodę" - dodał prokurator Maliszewski.

Został skazany na karę łączną pięciu lat i dwóch miesięcy pozbawienia wolności. Ma też dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Wyrok jest już prawomocny.

W wypadku zginął pasażer Źródło zdjęcia: Prokuratura Okręgowa w Płocku

Wypadek w gminie Mszczonów, kierowca z zarzutami Źródło zdjęcia: Prokuratura Okręgowa w Płocku