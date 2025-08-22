Do zdarzenia doszło pod Makowem Mazowieckim Źródło: Google Earth

W piątek, 22 sierpnia, o godzinie 6:50 w Klinie, gmina Krasnosielc, dachowało audi, którym kierował 20-latek. Samochód został doszczętnie zniszczony.

"Wstępne ustalenia policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wskazują, że 20-letni kierujący audi, jadąc w kierunku Przasnysza, nie dostosował prędkości do warunków na drodze i nieprawidłowo wykonał manewr wyprzedzania jadącego w tym samym kierunku motocyklisty. 53-letni kierujący motocyklem w tym czasie wykonywał manewr skrętu w lewo. Kierujący audi, chcąc uniknąć zderzenia z motocyklem, zjechał na lewo pobocze, następnie odbił na prawe pobocze i wjechał do rowu, uderzając w drzewo" - opisała przebieg wypadku kom. Monika Winnik z policji w Makowie Mazowieckim.

Próbował wyprzedzać, uderzył w drzewo, auto dachowało Źródło: Policja Maków Mazowiecki

20-letni kierujący audi z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Policjanci podali, że był po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila). To wykroczenie.

20-latek po wypadku trafił do szpitala Źródło: Policja Maków Mazowiecki