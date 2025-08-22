Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Uderzył w drzewo i dachował. 20-latek w szpitalu

20-latek po wypadku trafił do szpitala
Do zdarzenia doszło pod Makowem Mazowieckim
Źródło: Google Earth
Próbował ominąć motocyklistę, odbił na prawe pobocze, wjechał do rowu i uderzył w drzewo. 20-kierowca audi trafił do szpitala.

W piątek, 22 sierpnia, o godzinie 6:50 w Klinie, gmina Krasnosielc, dachowało audi, którym kierował 20-latek. Samochód został doszczętnie zniszczony.

"Wstępne ustalenia policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wskazują, że 20-letni kierujący audi, jadąc w kierunku Przasnysza, nie dostosował prędkości do warunków na drodze i nieprawidłowo wykonał manewr wyprzedzania jadącego w tym samym kierunku motocyklisty. 53-letni kierujący motocyklem w tym czasie wykonywał manewr skrętu w lewo. Kierujący audi, chcąc uniknąć zderzenia z motocyklem, zjechał na lewo pobocze, następnie odbił na prawe pobocze i wjechał do rowu, uderzając w drzewo" - opisała przebieg wypadku kom. Monika Winnik z policji w Makowie Mazowieckim.

Próbował wyprzedzać, uderzył w drzewo, auto dachowało
Próbował wyprzedzać, uderzył w drzewo, auto dachowało
Źródło: Policja Maków Mazowiecki

20-letni kierujący audi z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Policjanci podali, że był po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila). To wykroczenie.

20-latek po wypadku trafił do szpitala
20-latek po wypadku trafił do szpitala
Źródło: Policja Maków Mazowiecki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Odcinkowy pomiar prędkości przy wjeździe do tunelu POW
Będą nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości. Sprawdź, gdzie
Ulice
Policyjna akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na Mazowszu
Jeden dzień i ponad 100 mandatów
Ulice
Do wypadku doszło w miejscowości Unin
Kierowca potrącił dwoje dzieci
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Maków Mazowiecki

Udostępnij:
TAGI:
Drogi w PolsceWypadkiPolicjaMaków Mazowiecki
Czytaj także:
Wodowskaz na bulwarach pokazał 11 centymetrów
Wody w Wiśle coraz mniej, rekord wyrównany
Śródmieście
Dziki zniszczyły murawę boiska PKS Radość
Murawa zniszczona, klub o petycji w sprawie "zakończenia terroru dzików".
Wypadek w miejscowości Nowa Wrona
Wyprzedzał ciągnik, doszło do zderzenia
Okolice
Łoś spaceruje po Nowej Iwicznej
Łoś spaceruje po okolicy od trzech dni. Ostrzeżenie dla mieszkańców
Okolice
MSN, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, centrum Warszawy
Podali, ile osób odwiedziło Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Śródmieście
Podejrzany o kradzież w kościele został zatrzymany
Z kościoła zniknęły pieniądze. Pokazali nagranie, zatrzymali mężczyznę
Okolice
Gołębie z "Grubej Kaśki" czeka przeprowadzka
Gołębie z "Grubej Kaśki" czeka przeprowadzka
Śródmieście
Kolarski tour w sercu Warszawy
Kolarska elita w sercu stolicy
W niedzielę
W weekend remonty kolejnych ulic (zdj. ilustracyjne)
Prace w czterech dzielnicach
Od piątku
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim podjął decyzję o aresztowaniu 22-latka
Brutalne pobicie 14-latka w Cegłowie. Nowe informacje
Okolice
Strażnicy pomogli mężczyźnie w kryzysie bezdomności
Mieszkał na klatce schodowej. Był niedożywiony, odmawiał pomocy
Targówek
Stacja Techniczno-Postojowa Mory
Mycie, naprawy, nocowanie. Zbudowali wielkie hale dla metra
Bemowo
Awantura w autobusie (zdjęcie ilustracyjne)
Koncerty na Bemowie
W piątek i sobotę
Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria apelują o gościnność dla studentów z Turcji
Apel burmistrza w sprawie studentów z Turcji. Policja: czują się bezpiecznie
Okolice
Terminal odlotów w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina
Ewakuacja na Lotnisku Chopina
Włochy
Zamiast warzyw w tunelach rosła marihuana
"Każdego dnia doglądał swoje rośliny". Twierdził, że uprawia warzywa
Okolice
We wrześniu rozpocznie się seria spotkań z mieszkańcami w sprawie OAW
Planują drogowy "ring" wokół Warszawy. Seria spotkań z mieszkańcami
Okolice
Ursus i Rembertów nie chcą nocnej prohibicji
Dwie warszawskie dzielnice nie chcą nocnej prohibicji
Ursus
Pożar samochodu na Wale Miedzeszyńskim
Samochód spłonął na Wale Miedzeszyńskim
Służby natleniają rzekę Wkrę
Torf napłynął do Wkry, brak tlenu zabił ryby. Służby wciąż natleniają rzekę
Okolice
Szkoła przy ulicy Konstruktorskiej na Mokotowie
Na Mokotowie powstała nowoczesna szkoła. Sfinansował ją deweloper
Mokotów
Latarnie w Parku Skaryszewskim
Nowe lampy rozświetlą warszawskie parki
Ulice
24-letni obywatel Nigerii został zatrzymany
Chciał być taksówkarzem. Pokazał fałszywe dokumenty
Bielany
Policja (zdjęcie ilustracyjne), taśma, radiowóz
Zwłoki kobiety w mieszkaniu. Jedna osoba zatrzymana
Ursus
"Słowik", "Pieprzu" i "Cycek" trafili do aresztu
"Słowik" znów za kratami. Zatrzymani także "Pieprzu" i "Cycek"
Śródmieście
Jezioro Zegrzyńskie (zdjęcie ilustracyjne)
Wyskoczył z motorówki i zniknął pod wodą. Tragiczny finał poszukiwań
Okolice
Do wypadku doszło na przystanku przy ulicy Zamoyskiego
Drzwi autobusu przytrzasnęły nogę czterolatki. Kierowca ruszył
Praga Południe
Jechał hulajnogą elektryczną po ulicy, był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Slalomem po chodniku, między pieszymi
Śródmieście
bmw
"Strzały" niepokoiły sąsiadów. Kierowca słono za to zapłaci
Okolice
Problem z jakością wody w Podkowie Leśnej (zdj. ilustracyjne)
Groźne bakterie w wodzie w podwarszawskim mieście
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki