Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Część mieszkańców bez dostępu do wody. Przez enterokoki

Część mieszkańców gminy Brudzeń Duży bez dostępu do wody. (zdj. ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie płockim
Źródło: Google Earth
W gminie Brudzeń Duży niedaleko Płocka (Mazowieckie) mieszkańcy kilkunastu miejscowości nie mają dostępu do wody pitnej. Powodem są bakterie wykryte w tamtejszych stacjach uzdatniania.

Sekretarz gminy Brudzeń Duży Beata Banaszczak przekazała w piątek, że dzień wcześniej w godzinach popołudniowych dotarła tam informacja z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku o zamknięciu dwóch z trzech miejscowych stacji uzdatniania wody z powodu wykrycia enterokoków - paciorkowców kałowych.

Zamknięte zostały stacje w Brudzeniu Dużym oraz w Siecieniu, warunkowo działa natomiast stacja w Karwosiekach. - Dostępu do wody z wodociągów nie ma obecnie kilkanaście miejscowości w naszej gminie. W sumie to około 5500 mieszkańców - powiedziała w piątek Banaszczak.

Podkreśliła jednocześnie, że woda pitna dla mieszkańców miejscowości, które z powodu skażenia bakteriami utraciły do niej dostęp, dostarczana jest cysterną z Wodociągów Płockich, natomiast dla zwierząt cysterną ze stacji uzdatniania w Karwosiekach.

Woda butelkowana dla mieszkańców

- Ponadto otrzymaliśmy od wojewody mazowieckiego ponad 20 tysięcy litrów wody butelkowanej i sami zakupiliśmy 16 tysięcy litrów takiej wody - dodała Banaszczak. Zaznaczyła jednocześnie, że w piątek rano ponownie pobrane zostały próbki wody do badań laboratoryjnych, ale na ich wyniki trzeba będzie poczekać, być może do najbliższego poniedziałku.

- Taka sytuacja, jak obecnie nie miała nigdy u nas miejsca. Staramy się sprostać oczekiwaniom mieszkańców i zapewnić im pomoc - podkreśliła sekretarza gminy Brudzeń Duży. Dodała, że w dystrybucji wody pitnej wśród mieszkańców pomagają jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

W komunikatach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku w sprawie nieprzydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągów publicznych Brudzeń Duży i Siecień, z uwagi na wykrycie tam enterokoków - paciorkowców kałowych, wskazano m.in., aby nie spożywać wody z kranu i nie używać jej do przygotowania posiłków, a także do mycia owoców, warzyw, naczyń oraz do prania.

Skażona bakteriami woda - jak przekazał płocki sanepid - nie nadaje się też do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień i nie może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych.

Koniec problemów z wodą w nadmorskim kurorcie. "Może być używana bez ograniczeń"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Koniec problemów z wodą w nadmorskim kurorcie. "Może być używana bez ograniczeń"

TVN24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
rada bezpieczeństwa onz

TVN24 HD
WYDANIE SPECJALNE

rada bezpieczeństwa onz
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: katke/ tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PłockWodaSanepid
Czytaj także:
Katarzyna Stoparczyk
Data pogrzebu Katarzyny Stoparczyk i prośba rodziny
WOT
Wojsko szukało drona w Wesołej
Wesoła
Granica Polski i Białorusi, Straż Graniczna
Został zatrzymany, jest podejrzany o ataki na polskich żołnierzy na granicy
Okolice
Wypadek z udziałem motocyklisty na A2
Wypadek na A2. Lądował śmigłowiec LPR
Okolice
Potrącenie rowerzystki w Płońsku
Uderzył w rowerzystkę na skrzyżowaniu
Okolice
Siłownia plenerowa MultiSport na Błoniach Stadionu Narodowego
Aktywne serce Warszawy z nowym miejscem. To plenerowa siłownia MultiSport
Artykuł sponsorowany
Miał sześć promili, trafił do szpitala (zdj. ilustracyjne)
Twierdził, że wypił "tylko jedno piwo". Strażnicy "nie mogli uwierzyć własnym oczom"
Warszawa. Pociąg pod wiaduktem
Hałas pociągów WKD nie daje spać. "Nie wiedzieli, gdzie kupują mieszkania?!"
Włochy
Pijany jechał hulajnogą, grozi mu areszt (zdjęcie ilustracyjne)
Był tak pijany, że przejechał hulajnogą dwa metry i grzmotnął o chodnik
Okolice
Bolesław Biegas "Scena fantastyczna", 1927
Z kolekcji muzeum, od instytucji i osób prywatnych. Wystawa prac nonkoformisty i buntownika
Okolice
Plac Powstańców Warszawy
Jest klepisko. Będzie plac pod pergolami i ogród muzyki
40-latka została zatrzymana
Sprzątała półki, sprzątnęła też biżuterię
Okolice
Nerkę Saturna przeszczepiono psu z hodowli
Wyciął nerkę Saturnowi i przeszczepił innemu psu. Zwrot w sprawie i zaskakujący wyrok sądu
Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Trzy stacje pierwszej linii metra były wyłączone z ruchu. Powodem zadymienie po awarii pociągu
Bielany
Uczestnicy Nightskating Warszawa
Drifty na Narodowym. Ulice przejmą rolkarze, motocykliści i biegacze
Praga Południe
Drogowcy planują kolejne frezowania (zdjęcie ilustracyjne)
Ulice na Białołęce i Mokotowie zyskają nowy asfalt
Białołęka
Ząbki. Budynek po pożarze
"Nie ma sufitów, nie ma niczego. Niebo jest. Przerażające"
Okolice
Zderzenie w Żyrardowie
"Nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocyklowi"
Okolice
Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego
Tunel tramwajowy zyskuje "podłogę". Na powierzchni powstała połowa "gwiazdy"
Ochota
W zoo urodziły się góralki skalne
"Potrafią udawać, że są najgroźniejszymi zwierzakami w okolicy"
Praga Północ
Kierowca autobusu groził nastoletniej pasażerce (zdjęcie ilustracyjne)
Kierowca autobusu groził nastoletniej pasażerce. Został zatrzymany
Okolice
Policyjna akcja na Białołęce (zdjęcie ilustracyjne)
Strzały i zatrzymanie trzech osób w Warszawie
Białołęka
Wypadek w miejscowości Kamion
Auto na dachu. Kierowca miał prawie cztery promile
Okolice
Wojskowe śmigłowce nad Wolą
Wojsko ćwiczy, śmigłowce krążą nad Warszawą
Wola
Mogwai
Znany zespół odwołuje koncert w Warszawie. Powodem rosyjskie drony nad Polską
Wola
Zderzenie auta z betoniarką
Auto zderzyło się z betoniarką
Wawer
Piaseczno. Policja zabezpieczyła krzewy konopi indyjskiej
Konopie między pomidorami. Policjanci zatrzymali działkowicza
Okolice
Kradziony mercedes miał trafić z Polski do Dubaju
Ukradziony w Polsce mercedes miał trafić do Emiratów. Na transport czekał w Antwerpii
Okolice
Seria włamań do aut przewozu osób
Ktoś uszkodził kilkanaście aut. Łączy je jedna rzecz
Ochota
Wypadek pod Węgrowem. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Uderzyła w drzewo, lądował śmigłowiec. Kierująca i nastoletni pasażer w szpitalu
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki