Część mieszkańców bez dostępu do wody. Przez enterokoki

Do zdarzenia doszło w powiecie płockim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sekretarz gminy Brudzeń Duży Beata Banaszczak przekazała w piątek, że dzień wcześniej w godzinach popołudniowych dotarła tam informacja z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku o zamknięciu dwóch z trzech miejscowych stacji uzdatniania wody z powodu wykrycia enterokoków - paciorkowców kałowych.

Zamknięte zostały stacje w Brudzeniu Dużym oraz w Siecieniu, warunkowo działa natomiast stacja w Karwosiekach. - Dostępu do wody z wodociągów nie ma obecnie kilkanaście miejscowości w naszej gminie. W sumie to około 5500 mieszkańców - powiedziała w piątek Banaszczak.

Podkreśliła jednocześnie, że woda pitna dla mieszkańców miejscowości, które z powodu skażenia bakteriami utraciły do niej dostęp, dostarczana jest cysterną z Wodociągów Płockich, natomiast dla zwierząt cysterną ze stacji uzdatniania w Karwosiekach.

Woda butelkowana dla mieszkańców

- Ponadto otrzymaliśmy od wojewody mazowieckiego ponad 20 tysięcy litrów wody butelkowanej i sami zakupiliśmy 16 tysięcy litrów takiej wody - dodała Banaszczak. Zaznaczyła jednocześnie, że w piątek rano ponownie pobrane zostały próbki wody do badań laboratoryjnych, ale na ich wyniki trzeba będzie poczekać, być może do najbliższego poniedziałku.

- Taka sytuacja, jak obecnie nie miała nigdy u nas miejsca. Staramy się sprostać oczekiwaniom mieszkańców i zapewnić im pomoc - podkreśliła sekretarza gminy Brudzeń Duży. Dodała, że w dystrybucji wody pitnej wśród mieszkańców pomagają jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

W komunikatach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku w sprawie nieprzydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągów publicznych Brudzeń Duży i Siecień, z uwagi na wykrycie tam enterokoków - paciorkowców kałowych, wskazano m.in., aby nie spożywać wody z kranu i nie używać jej do przygotowania posiłków, a także do mycia owoców, warzyw, naczyń oraz do prania.

Skażona bakteriami woda - jak przekazał płocki sanepid - nie nadaje się też do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień i nie może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD