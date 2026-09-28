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Okolice

Zakaz zbliżania się do matki nie wystarczył, jest areszt

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Mężczyzna złamał zakaz zbliżania się i trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
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Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock/Zdjęcie ilustracyjne
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Mimo zarzutów, policyjnego dozoru i zakazu zbliżania, 37-letni mieszkaniec gminy Brochów (Mazowieckie) nadal dręczył swoją matkę. Teraz został tymczasowo aresztowany.

O decyzji sądu poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski. Areszt zastosowano na trzy miesiące.

Prokurator wskazał, że podejrzany "od dłuższego czasu znęcał się nad własną matką". "Wcześniej został ogłoszony mu zarzut dopuszczania się, w okresie od lutego do września 2026 roku, psychicznego i fizycznego znęcania się nad osobą najbliższą" - wskazał Maliszewski.

Zakaz nie wystarczył

Prokurator nałożył wówczas na 37-latka wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci: dozoru policji, zakazu zbliżania i kontaktowania się z matką, nakazu opuszczenia lokalu oraz - jak dodał rzecznik - "został on zobowiązany do stawiennictwa na jednorazowe badanie sądowo-psychiatryczne."

Podejrzany nie stosował się jednak do nakazów i zakazów prokuratora.

"15 września znów groził matce. Rekcja prokuratora mogła być tylko jedna - zdecydował o natychmiastowym zatrzymaniu podejrzanego i skierowaniu do miejscowego sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie. Sąd Rejonowy w Sochaczewie uwzględnił wniosek prokuratora podkreślając, że negatywne zachowanie podejrzanego eskaluje, a wolnościowe środki zapobiegawcze okazały się nieskuteczne i całkowicie przez Kamila Ch. zignorowane" - wyjaśnił rzecznik.

Prokurator podkreślił, że sprawa jest w toku, zlecono kolejne czynności dowodowe. "Za czyn z artykułu 207 paragraf 1 Kodeksu karnego grozi kara pozbawienia wolności do lat pięciu, a w typach obostrzonych do ośmiu, 10, a nawet do 15" - podsumował Maliszewski.

Artykuł 207 Kodeksu karnego §1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. §2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
ProkuraturaPrzestępczość w Warszawie
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