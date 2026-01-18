Nad ranem wybuchł pożar. Pięcioosobowa rodzina nie może wrócić do domu

Zgłoszenie o pożarze domu w miejscowości Gęsianka w gminie Dobre wpłynęło do straży pożarnej w niedzielę po godzinie 4. - Na skutek pożaru budynek uległ całkowitemu zniszczeniu. Dwie osoby, które były wewnątrz, opuściły go przed naszym przyjazdem. Nie odniosły obrażeń - podkreśla kapitan Piotr Jałocha, zastępca oficera prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.
Na miejscu pracowało dziewięć zastępów straży pożarnej: dwa z jednostki w Mińsku Mazowieckim oraz siedem jednostek ochotniczych.
Nasz reporter Artur Węgrzynowicz opisuje, że w trakcie akcji gaśniczej, cały budynek był objęty ogniem. Płomienie trawiły jego parter i poddasze. - Pojawiło się podejrzenie, że zapaliła się turbina powietrzna - dowiedział się.
Strażacy zastrzegają, że określeniem przyczyny pożaru zajmie się policja.
Jak ustaliliśmy, w budynku mieszkała rodzina z trójką dzieci. W chwili pożaru w środku przebywały jedynie matka i jedno dziecko. Obecnie zapewnieniem im miejsca zamieszkania zajmie się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Autorka/Autor: kk/ tam
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławowie