Okolice Koparka ugrzęzła w wiślanym mule. Mają problem z jej wyciągnięciem Klaudia Kamieniarz |

Akcja wyciągania koparki z Wisły w Gassach (wideo bez dźwięku) Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pierwszy sygnał o nietypowej akcji na Wiśle otrzymaliśmy na Kontakt24.

"W trakcie przekopu mierzei dla możliwości wypłynięcia promu doszło do zapadnięcia koparki. Trwa akcja wyciągania" - brzmiała wiadomość od internauty.

Nasz reporter Mateusz Mżyk potwierdził w piątek po południu, że na miejscu pracują dźwigi.

- Koparka pracująca na nasypie zsunęła się do wody. Dno w tym miejscu jest bardzo grząskie i pojazd niemal w całości, poza kabiną i ramieniem, zapadł się w mule. Pracownicy staraj się wyciągnąć koparkę dźwigiem, który podpięli za ramię. Dodatkowo odkopują maszynę łopatami. Nie przynosi, to na ten moment żadnych skutków - relacjonuje.

Jak mówi, nie ma tam drugiej koparki, która mogłaby sprawniej odgarniać muł. - Zresztą nawet, gdyby była, problemem stałaby się lokalizacja i ryzyko utopienia drugiej maszyny - ocenia reporter tvnwarszawa.pl.

Po godzinie 13 na miejscu zjawili się druhowie i druhny z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skolimowie. - Strażacy zapakowali pompę na łódkę i przycumowali przy koparce. Starają się odrzucić zalegający muł wodą z węża pod ciśnieniem - wyjaśnia.

Popularna przeprawa zawieszona

Chodzi o miejsce, w okolicy którego cumuje sezonowy prom. Jesienią ubiegłego roku właściciele przeprawy między miejscowościami Gassy i Karczew informowali o zamknięciu działalności. Prom kursował od 2014 roku i był alternatywą dla mostu w Górze Kalwarii, cieszył się ogromną popularnością wśród mieszkańców i turystów.

W kwietniu właściciele promu ogłosili w mediach społecznościowych zbiórkę na prace niezbędne do jego uruchomienia w sezonie 2026. Jak wyjaśnili, konieczne jest między innymi odnowienie samej jednostki oraz prace przy zjazdach na oba brzegi.

Próbowaliśmy skontaktować się z nimi, aby dowiedzieć się, czy zatopiona koparka ma jakikolwiek związek z tymi pracami. Na razie bez skutku.

OGLĄDAJ: TVN24