Koparka ugrzęzła w wiślanym mule. Mają problem z jej wyciągnięciem

Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
W Wiśle utknęła koparka pracująca w pobliżu sezonowej przeprawy promowej w Gassach. Trwają prace przy wyciąganiu maszyny z mułu i wody. Do akcji włączyli się strażacy ochotnicy.

Pierwszy sygnał o nietypowej akcji na Wiśle otrzymaliśmy na Kontakt24.

"W trakcie przekopu mierzei dla możliwości wypłynięcia promu doszło do zapadnięcia koparki. Trwa akcja wyciągania" - brzmiała wiadomość od internauty.

Nasz reporter Mateusz Mżyk potwierdził w piątek po południu, że na miejscu pracują dźwigi.

- Koparka pracująca na nasypie zsunęła się do wody. Dno w tym miejscu jest bardzo grząskie i pojazd niemal w całości, poza kabiną i ramieniem, zapadł się w mule. Pracownicy staraj się wyciągnąć koparkę dźwigiem, który podpięli za ramię. Dodatkowo odkopują maszynę łopatami. Nie przynosi, to na ten moment żadnych skutków - relacjonuje.

Jak mówi, nie ma tam drugiej koparki, która mogłaby sprawniej odgarniać muł. - Zresztą nawet, gdyby była, problemem stałaby się lokalizacja i ryzyko utopienia drugiej maszyny - ocenia reporter tvnwarszawa.pl.

Po godzinie 13 na miejscu zjawili się druhowie i druhny z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skolimowie. - Strażacy zapakowali pompę na łódkę i przycumowali przy koparce. Starają się odrzucić zalegający muł wodą z węża pod ciśnieniem - wyjaśnia.

Popularna przeprawa zawieszona

Chodzi o miejsce, w okolicy którego cumuje sezonowy prom. Jesienią ubiegłego roku właściciele przeprawy między miejscowościami Gassy i Karczew informowali o zamknięciu działalności. Prom kursował od 2014 roku i był alternatywą dla mostu w Górze Kalwarii, cieszył się ogromną popularnością wśród mieszkańców i turystów.

W kwietniu właściciele promu ogłosili w mediach społecznościowych zbiórkę na prace niezbędne do jego uruchomienia w sezonie 2026. Jak wyjaśnili, konieczne jest między innymi odnowienie samej jednostki oraz prace przy zjazdach na oba brzegi.

Próbowaliśmy skontaktować się z nimi, aby dowiedzieć się, czy zatopiona koparka ma jakikolwiek związek z tymi pracami. Na razie bez skutku.

Czytaj także:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
"Po krótkiej rozmowie zaczął zadawać ciosy". Areszt po ataku na wójt
Motocykl ratunkowy stołecznego pogotowia
Pierwszy motoambulans pogotowia wyjechał na ulice Warszawy
Śródmieście
Zderzenie na trasie S7
Dwa rozbite auta na wyjeździe ze stolicy
Wypadek z udziałem motocyklisty na Południowej Obwodnicy Warszawy
Statystyczny promil, realna tragedia. Nowe dane o wypadkach jednośladów
Ulice
sąd, sala sądowa, akta, rozprawa, sędzia akta sprawy
Zapłacili deweloperowi za budowę domków, zostali oszukani. Wyrok
W wyniku wypadku Dominik stracił nogi i część dłoni
"Dostał od losu drugą szansę". Dominika czeka długa droga
Aleksandra Kąkol
Warszawa Falenica, linia otwocka
SKM-ki wracają na trasę do Otwocka
Wawer
Śmiertelny wypadek na torach w Pruszkowie
Śmiertelny wypadek na torach
Atak na policjantów
Wpadli przez nos, odpowiedzieli zębami. Narkotykowa awantura
Zginął czterolatek przytrzaśnięty drzwiami tramwaju
Drzwi tramwaju przycięły czterolatka, chłopiec zmarł. Prokuratura skarży wyrok
Praga Północ
Grill
W parkach nie wolno, ale nad Wisłą już tak. Gdzie grillować w Warszawie
Praga Południe
Awantura w autobusie
Furia kierowcy autobusu po uwadze pasażera. MZA: absolutnie niedopuszczalne
Ursynów
Maszyny budowlane przebiły się tunelem do Dworca Zachodniego
Tramwaj jak metro. Tunel połączony z dworcem
Dariusz Gałązka
Kolizja na trasie pomiędzy miejscowościami Brok i Poręba
Uderzył w ciężarówkę i uciekł. Zatrzymali go kompletnie pijanego
Kolejne zatrzymania w sprawie "afery węglowej" (zdj. ilustracyjne)
Kolejne zatrzymania w "aferze węglowej" za rządów PiS. Służby badają też wątek rosyjski
Przystanek tramwajowy Metro Słodowiec
Drogowcy i tramwajarze zapowiadają pracowitą majówkę
Żoliborz
Policjanci zajęli się porzuconymi szczeniakami
Ktoś porzucił szczeniaki w lesie
Statek Zefir
Zefirem do Serocka, Kopernikiem do Grubej Kaśki, wąskotorówką do Tarczyna
Komunikacja
Kobieta próbowała przekupić policjantów
Pijana prawniczka zatrzymana. Odpowie nie tylko za próbę przekupstwa
Żeglowanie po Wiśle
Rejsy o brzasku, kino plenerowe, szanty nad Wisłą
Śródmieście
Atak nożownika w Starej Kornicy
Nożownik atakował newralgiczne miejsca. Wójt poważnie ranna
Bieg Konstytucji 3 Maja
Koncerty, wystawy, bieg. Atrakcje majówki w stolicy
Śródmieście
Tramwaj do Wilanowa. Wdrażanie priorytetu idzie opornie
Miały płynąć na zielonej fali, stoją na czerwonym świetle
Piotr Bakalarski
Pożar wysypiska śmieci w Radomiu
Płonęło wysypisko śmieci. Trudna akcja strażaków
Sąd i prokuratura w Ostrowi Mazowieckiej
30-latek oskarżony o rasistowską napaść na dziecko
Prokuratura oskarżyła utytułowaną windsurferkę
Olimpijka na ławie oskarżonych. Zarzuty nielegalnego przejęcia majątku po ojcu
Alicja Glinianowicz
Pobicie w metrze
Atak na stacji metra. 16-latek w szpitalu, sprawca z zarzutami
Mokotów
Karetka pogotowia ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie na skrzyżowaniu. W jednym z aut posłanka
Śródmieście
Wypadek koło Nadarzyna
Tir wywrócił się przy drodze ekspresowej. Były utrudnienia na wjeździe do stolicy
Ekopatrol uratował wiewiórkę
Wiewiórki w opałach. Seria interwencji po przejściu wichur
Śródmieście

