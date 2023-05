Zderzył się z pociągiem towarowym, wyszedł z tego bez obrażeń. Kierowca z bardzo wysokim mandatem

czytaj dalej

Starszy mężczyzna od dłuższego czasu jechał w autobusie. Sprawiał wrażenie zagubionego i dlatego zwrócił na niego uwagę kierowca. To on wezwał strażników miejskich, którzy odwieźli 91-latka do domu. Przy okazji przypominają, by bliscy osób z zanikami pamięci wkładali im do kieszeni karteczki z danymi kontaktowymi.