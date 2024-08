Znalazł kartę z numerem PIN, grozi mu 10 lat więzienia

czytaj dalej

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym pod Wyszkowem. Zderzyły się tam samochód osobowy i pociąg towarowy. Auto wpadło do rowu. Jedna osoba trafiła do szpitala. Z ustaleń policji wynika, że powodem wypadku było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Przejazd jest zablokowany.