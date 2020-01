Zarzut zabójstwa matki dla 17-latka z Garwolina

Jest wniosek o areszt

- Będziemy kierowali wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu. Wynika to z charakteru tego czynu. Podejrzany przyznaje się do popełnia zarzucanych mu czynów, składa też wyjaśnienia, jednakże są w nich okoliczności, które będą musiały podlegać weryfikacji, dlatego jednym sposobem zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania jest areszt - wyjaśniał prokurator.

Zły stan psychiczny nastolatka

Do zabójstwa doszło w czwartek około godziny 13 w Garwolinie. Z. ugodził nożem swoją 47-letnią matkę, po czym wezwał policję. Kobieta była reanimowana jednak w wyniku poniesionych ran zmarła. Jeszcze w czwartek jej ciało zostało przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej w Lublinie, gdzie następnego dnia przeprowadzono sekcję. Jak zaznaczył prokurator Wójcik na ciele kobiety "znajdowały się liczne rany kłute".

Zatrzymany w mieszkaniu Szymon Z., zanim został doprowadzony do prokuratury, trafił do jednego z podwarszawskich szpitali psychiatrycznych. Na przewiezienie go do policyjnej izby zatrzymań zgody nie wyraził lekarz. Jak stwierdził, nie było to możliwe ze względu na stan psychofizyczny nastolatka.