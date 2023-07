"Z popełniania przestępstw uczynił sobie stałe źródło dochodu". Areszt po serii kradzieży w marketach

Tylko z jednego sklepu próbował wynieść alkohol i inne artykuły o wartości sześciu tysięcy złotych. Przeciwko 48-latkowi obecnie toczy się już sześć postępowań, ale ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że będzie ich więcej i to w całym kraju. Sąd tymczasowo aresztował mężczyznę, uzasadniając to między innymi, że zrobił on sobie z kradzieży stałe źródło dochodu.