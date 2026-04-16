Wędkarz zauważył zwłoki w rzece

W czwartek rano z rzeki Wilgi w Garwolinie (Mazowieckie) wyłowiono ciało mężczyzny. Policja ustala okoliczności jego śmierci.

Jak informuje podkomisarz Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie, do zdarzenia doszło w czwartek rano przy ulicy Wyszyńskiego.

Ciało zauważył wędkarz

- Służby zawiadomił mężczyzna, który przyszedł nad rzekę wędkować. W pewnej chwili dostrzegł unoszącą się w rzece sylwetkę przypominającą człowieka w kurtce z kapturem. Chwilę później strażacy wydobyli z wody ciało mężczyzny w wieku około 40-50 lat - przekazała Pychner.

Policjantka wyjaśniła, że tożsamość mężczyzny będzie potwierdzana. - Wstępnie ustalono, że może to być 41‑letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego, jednak ostateczne potwierdzenie będzie możliwe dopiero po wykonaniu formalnych procedur identyfikacyjnych - dodała.

Będzie sekcja zwłok

Na ciele nie stwierdzono widocznych obrażeń. Decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań. Dokładna przyczyna śmierci będzie znana po wykonaniu sekcji zwłok.

Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
