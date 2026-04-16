Okolice Wędkarz zauważył zwłoki w rzece Oprac. Dariusz Gałązka |

Jak informuje podkomisarz Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie, do zdarzenia doszło w czwartek rano przy ulicy Wyszyńskiego.

Ciało zauważył wędkarz

- Służby zawiadomił mężczyzna, który przyszedł nad rzekę wędkować. W pewnej chwili dostrzegł unoszącą się w rzece sylwetkę przypominającą człowieka w kurtce z kapturem. Chwilę później strażacy wydobyli z wody ciało mężczyzny w wieku około 40-50 lat - przekazała Pychner.

Policjantka wyjaśniła, że tożsamość mężczyzny będzie potwierdzana. - Wstępnie ustalono, że może to być 41‑letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego, jednak ostateczne potwierdzenie będzie możliwe dopiero po wykonaniu formalnych procedur identyfikacyjnych - dodała.

Będzie sekcja zwłok

Na ciele nie stwierdzono widocznych obrażeń. Decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań. Dokładna przyczyna śmierci będzie znana po wykonaniu sekcji zwłok.