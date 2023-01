"Wykorzystał moment nieuwagi sprzedawcy i zabrał puszkę z datkami dla WOŚP"

Policjanci z Garwolina zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież sprzętu elektronicznego. Okazało się, że to nie jedyne przewinienie 25-latka. - Funkcjonariusze powiązali go z kradzieżą puszki z datkami przeznaczonymi na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy - wskazała oficer prasowa garwolińskiej policji młodsza aspirant Małgorzata Pychner. Policja udostępniła nagranie ze zdarzenia.

Jak przekazała policjantka, w ostatni wtorek garwolińscy kryminalni zatrzymali 25-letniego mieszkańca powiatu garwolińskiego, który z jednego z marketów ukradł czytnik ebooków, "powodując straty w wysokości ponad 500 złotych". Funkcjonariusze we współpracy z policjantami zespołu do spraw wykroczeń powiązali zatrzymanego z inną kradzieżą, do której doszło kilka dni wcześniej.