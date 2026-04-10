Pieszo do Lublina trasą ekspresową. Ubrana na czarno szła obok pędzących aut

Nocna podróż do Lublina mogła zakończyć się tragicznie dla 44-letniej kobiety, która postanowiła pokonać trasę ekspresową S17... pieszo. Ubrana na czarno i niemal niewidoczna dla pędzących kierowców, szła poboczem tuż obok aut. Dzięki szybkiej reakcji policjantów z Garwolina kobieta bezpiecznie trafiła na stację PKP.

Do zdarzenia doszło 10 kwietnia około godz. 0.40. Trasą S17, na wysokości Garwolina, szła kobieta ubrana na czarno, słabo widoczna dla kierowców. Piesza poruszała się poboczem ekspresówki, tuż obok pędzących aut. "Taki widok zgłosił zaniepokojony kierowca. Policjanci z Garwolina natychmiast ruszyli na miejsce i odnaleźli 44-latkę, która… chciała dojść pieszo do Lublina" - przekazał oficer prasowy garwolińskiej komendy podkomisarz Małgorzata Pychner.

Odwieźli kobietę na pociąg

Funkcjonariusze ukarali pieszą mandatem, ale przede wszystkim pomogli bezpiecznie opuścić ruchliwą trasę. Odwieźli kobietę na stację PKP, by mogła kontynuować podróż w bezpieczny sposób.

"To nie pierwszy taki przypadek w ostatnich dniach. Zaledwie trzy dni wcześniej, około godziny 21 kierowcy alarmowali, że na wysokości Czyszkówka pasem awaryjnym w stronę Warszawy idzie mężczyzna. Policjanci zastali tam obywatela Ukrainy, który tłumaczył, że zabrakło mu paliwa i idzie do najbliższej stacji" - opisała rzeczniczka.

Okazało się, że swój samochód pozostawił na trasie w miejscu absolutnie niedozwolonym i niebezpiecznym. Auto usunięto na koszt właściciela.

"Piesi nie mają prawa być na ekspresówce" - podkreśliła na koniec rzeczniczka policji.

Policja przypomina też, co robić w awaryjnych sytuacjach.

Trzeba zjechać jak najbliżej barierek; włączyć światła awaryjne; założyć kamizelkę odblaskową, zanim wysiądzie się z auta; trzeba wysiąść prawymi drzwiami, nigdy od strony jezdni, a następnie ustawić trójkąt ostrzegawczy za pojazdem, schować się za barierkami i czekać tam na pomoc.

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki