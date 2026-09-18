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Garwolin

Szpital stracił kilkaset tysięcy złotych. Zarząd i lekarze z zarzutami

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Zatrzymania w sprawie nadużyć w szpitalu w Garwolinie
Anna Gołębicka o reformie zdrowia i limitach wynagrodzeń lekarzy
Źródło zdj. gł.: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu
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Osoby odpowiedzialne za nadzór finansowy nad szpitalem w Garwolinie miały doprowadzić do szkód na 730 tysięcy złotych. Zarzuty w tej sprawie usłyszało siedem osób. Wśród nich są prezes i członkowie zarządu oraz lekarze podejrzani o przyjmowanie wynagrodzeń za niezrealizowane świadczenia.

Śledztwo w sprawie nadużyć w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie dotyczy między innymi wynagrodzeń za świadczenia medyczne, które nie zostały zrealizowane oraz braku należytego nadzoru nad finansami placówki. Prowadzą je funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, a nadzór nad postępowaniem objęła Prokuratura Okręgowa w Siedlcach.

Straty szpitala na ponad 700 tysięcy złotych

Rzeczniczka mazowieckiej policji, podinspektor Katarzyna Kucharska poinformowała, że w ramach śledztwa ustalono dotychczas, że Szpital Mazowiecki w Garwolinie poniósł szkodę w wysokości ponad 730 tysięcy złotych. Z tego ponad 620 tysięcy złotych dotyczy wypłaty wynagrodzenia dla trzech lekarzy za świadczenia medyczne, które nie zostały zrealizowane.

Zatrzymania w sprawie nadużyć w szpitalu w Garwolinie
Zatrzymania w sprawie nadużyć w szpitalu w Garwolinie
Źródło zdjęcia: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu

Według śledczych kolejne 110 tysięcy złotych placówka utraciła w wyniku braku należytego nadzoru nad wydatkowaniem środków finansowych i dokumentacją rozliczeń placówki w zakresie świadczonych usług medycznych i umów zawieranych z ich wykonawcami. Chodzi o zdarzenia, które miały miejsce od stycznia do końca grudnia 2024 roku.

Dodatkowo działania pracowników szpitala doprowadziły do naliczenia kar umownych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz oszustwa na szkodę Funduszu.

Zarzuty oszustwa i niegospodarności

We wtorek policja zatrzymała siedem osób. Wśród zatrzymanych są prezesi zarządu, członek zarządu, lekarze, specjalista fizjoterapii oraz pracownik szpitala odpowiedzialny za rozliczanie czasu pracy personelu medycznego.

Zatrzymania w sprawie nadużyć w szpitalu w Garwolinie
Zatrzymania w sprawie nadużyć w szpitalu w Garwolinie
Źródło zdjęcia: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu

Wszystkim przedstawiono zarzuty. Jak podaje mazowiecka policja, cztery osoby są podejrzane o oszustwo i niegospodarność, a trzy odpowiedzą za przestępstwo niegospodarności w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Wobec podejrzanych zastosowane zostały wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym policyjny dozór i poręczenia majątkowe na łączną kwotę 280 tysięcy złotych.

Przy okazji zatrzymań policjanci przeprowadzili równolegle osiem przeszukań domów i innych nieruchomości na terenie Warszawy, Siedlec, Garwolina i Milanówka. W ich wyniku zabezpieczono telefony podejrzanych, korespondencję mailową oraz dokumentację dotyczącą współpracy ze Szpitalem Mazowieckim w Garwolinie.

- Sprawa jest rozwojowa. Nie są wykluczone kolejne zatrzymania - zapowiedziała podinsp. Kucharska.

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP
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Tagi:
SzpitalGarwolinProkuraturaPolicjaPrzestępczość w Warszawie
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