Szpital stracił kilkaset tysięcy złotych. Zarząd i lekarze z zarzutami
Śledztwo w sprawie nadużyć w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie dotyczy między innymi wynagrodzeń za świadczenia medyczne, które nie zostały zrealizowane oraz braku należytego nadzoru nad finansami placówki. Prowadzą je funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, a nadzór nad postępowaniem objęła Prokuratura Okręgowa w Siedlcach.
Straty szpitala na ponad 700 tysięcy złotych
Rzeczniczka mazowieckiej policji, podinspektor Katarzyna Kucharska poinformowała, że w ramach śledztwa ustalono dotychczas, że Szpital Mazowiecki w Garwolinie poniósł szkodę w wysokości ponad 730 tysięcy złotych. Z tego ponad 620 tysięcy złotych dotyczy wypłaty wynagrodzenia dla trzech lekarzy za świadczenia medyczne, które nie zostały zrealizowane.
Według śledczych kolejne 110 tysięcy złotych placówka utraciła w wyniku braku należytego nadzoru nad wydatkowaniem środków finansowych i dokumentacją rozliczeń placówki w zakresie świadczonych usług medycznych i umów zawieranych z ich wykonawcami. Chodzi o zdarzenia, które miały miejsce od stycznia do końca grudnia 2024 roku.
Dodatkowo działania pracowników szpitala doprowadziły do naliczenia kar umownych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz oszustwa na szkodę Funduszu.
Zarzuty oszustwa i niegospodarności
We wtorek policja zatrzymała siedem osób. Wśród zatrzymanych są prezesi zarządu, członek zarządu, lekarze, specjalista fizjoterapii oraz pracownik szpitala odpowiedzialny za rozliczanie czasu pracy personelu medycznego.
Wszystkim przedstawiono zarzuty. Jak podaje mazowiecka policja, cztery osoby są podejrzane o oszustwo i niegospodarność, a trzy odpowiedzą za przestępstwo niegospodarności w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Wobec podejrzanych zastosowane zostały wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym policyjny dozór i poręczenia majątkowe na łączną kwotę 280 tysięcy złotych.
Przy okazji zatrzymań policjanci przeprowadzili równolegle osiem przeszukań domów i innych nieruchomości na terenie Warszawy, Siedlec, Garwolina i Milanówka. W ich wyniku zabezpieczono telefony podejrzanych, korespondencję mailową oraz dokumentację dotyczącą współpracy ze Szpitalem Mazowieckim w Garwolinie.
- Sprawa jest rozwojowa. Nie są wykluczone kolejne zatrzymania - zapowiedziała podinsp. Kucharska.