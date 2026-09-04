Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Zjeżdżał na pobocze, zatrzymał się i wyrzucił butelkę po alkoholu

Kierowca był pijany, miał trzy promile
Świadek poinformował policję, pijany kierowca został zatrzymany
Źródło wideo: Policja Garwolin
Źródło zdj. gł.: Policja Garwolin
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Jechał poboczem, zjeżdżał z pasa ruchu, a po zatrzymaniu się wyrzucił butelkę po alkoholu. Dzięki reakcji świadka policjanci zatrzymali na trasie S17 50‑letniego kierowcę, który miał w organizmie trzy promile alkoholu.

W środę, 2 września, o godz. 10.48 dyżurny poicji w Garwolinie otrzymał zgłoszenie od kierowcy podróżującego trasą S17 w kierunku Lublina. Z jego relacji wynikało, że jadący przed nim kierowca Toyoty ma poważne problemy z utrzymaniem toru jazdy. Kilkukrotnie zjeżdżał na pobocze, a następnie wjechał na MOP Lipówki. Tam, wysiadając z pojazdu, się zataczał. Świadek nagrał moment jazdy poboczem, chwiania się po wyjściu z auta oraz wyrzucenia butelki po alkoholu.

W podróży dokupił butelkę alkoholu

"Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Policjanci zastali 50‑letniego mieszkańca Warszawy, który - jak wykazało badanie - miał w organizmie trzy promile alkoholu. Mężczyzna przyznał, że pił alkohol poprzedniego dnia, a w trakcie podróży dokupił butelkę. Po jej wypiciu postanowił zjechać na MOP" - informuje kom. Małgorzata Pychner z garwolińskiej policji.

Kierowca został zatrzymanhy. W czwartek, 3 września, usłyszał zarzuty. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Jeśli widzisz na drodze osobę, która może stwarzać zagrożenie – nie wahaj się, zgłoś to. Jedna szybka reakcja może uratować czyjeś życie.
apeluje policja
Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
18 min
pc
Wicerzecznik PiS: Kral dostał ofertę - nawymyślaj bzdur, to włos ci z głowy nie spadnie
TVN24
27 min
historia_agenta_3
PremieraW dzień udzielał ślubów, a w nocy? "Złapano go na gorącym uczynku"
TVN24
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
AlkoholDrogi w PolscePolicjaGarwolin
Czytaj także:
Ścieżka wzdłuż stawu jest miejscem spacerów mieszkańców i turystów
Śledztwo w sprawie "pumy"
Okolice
Helikopter, śmigłowiec, LPR, Lotnicze Pogotowie Ratunkowego
Zderzenie dwóch aut, pięć osób poszkodowanych
Okolice
Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Noworodek w reklamówce porzucony przed bramą klasztoru. Zarzut dla matki
Okolice
Stadion Narodowy, Warszawa
Koncert Sanah na Narodowym. Jak dojechać i wrócić?
Praga Południe
Rondo De Gaulle'a z wyspą zieleni. Wizualizacja
Palma zyska nowe otoczenie. "Nie będą to zwykłe nasadzenia"
Śródmieście
Youtuber Stuu wyprowadzany z Sądu Rejonowego Warszawa Mokotów
Sąd przedłużył areszt Stuu
Mokotów
Przejazd kolejowy (zjd. ilustracyjne)
Awaria na przejazdach kolejowych. Nie działały rogatki i światła
Okolice
Tak będzie wyglądał nowy pawilon Muzeum Powstania Warszawskiego
Nowy pawilon przed popularnym muzeum. Pierwsze prace w terenie
Wola
Śmiertelny wypadek w miejscowości Kozłowo
Uderzyła w drzewo, dachowała, zginęła
Okolice
Pożar budynku mieszkalnego w Konstancinie-Jeziornie
Pożar zabytkowej willi. Ogień pojawił się w piwnicy
Okolice
Policjanci zatrzymali 28-latka po pościgu
Uciekał przed policją, pędził prawie 200 kilometrów na godzinę ulicami Warszawy
Mokotów
Mężczyzna zdemolował dwie kapliczki
Zdemolował dwie kapliczki i uciekł w pole kukurydzy
Okolice
czekoladki praliny shutterstock_2497344809
Chciał uciec z czekoladkami, uderzył pięścią ochroniarza
Okolice
Potrącił kobietę na parkingu
Potrącił kobietę i uciekł. Był pijany, miał zakaz. Ale do aresztu nie trafił
Okolice
Asfaltowanie
Weekendowe utrudnienia w stolicy
Ulice
Pociąg elektryczny "Babcia" wraca na tory
"Babcia" wraca na tory
Okolice
W wypadku zginął 20-latek
Uderzył w tył stojącej ciężarówki, 20-latek nie żyje. Śledztwo
Okolice
Dachowanie pojazdu w Alejach Jerozolimskich (Warszawa)
Dachował samochód. Trzy osoby w szpitalu, w tym dwoje dzieci
Włochy
Wyrok sądu w sprawie pedofila z Bemowa (zdjęcie ilustracyjne)
Molestował nieletnich, miał ukryte kamery. Skazany na 16 lat więzienia
Bemowo
W Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga ruszył proces żołnierza oskarżonego o atak maczetą
Żołnierz oskarżony o atak maczetą. "Sytuacja była ekstremalna"
Alicja Glinianowicz
Zamknięta szkoła w Sękocinie
Szkoła zamknięta, dzieci uczą się w lesie. Spór o prywatną placówkę pod Warszawą
Klaudia Kamieniarz, Aleksandra Kąkol
Pakunki na ławce przy Żupniczej
Pakunki, taśma i wystające kable. Pokazali zdjęcia
Praga Południe
Zderzenie w Alei Krakowskiej
Po zderzeniu auto stanęło w poprzek jezdni
Włochy
Zatrzymany Bartosz G.
Zabił 16-letnią Maję, potem próbował spalić ciało. W międzyczasie głaskał psa
Mazowieckie
Moment kradzieży łańcuszka pasażerki tramwaju
W tramwaju zerwał kobiecie łańcuszek z szyi
Praga Północ
Mężczyzna miał obnażać się na przystanku na Ochocie
Miał zaczepiać dziewczynki i obnażać się na przystanku. Grozi mu deportacja
Ochota
Ciężarówka wywróciła się na A2
Wypadek na autostradzie. Ciężarówka na boku, jedna osoba ranna
Mazowieckie
Kolizja na autostradzie A2
Kolizja na A2. Osobówka uderzyła w tył auta i wypadła z jezdni
Okolice
Kierowca driftował na MOP-ie
"Popisy" 21-latka nie uszły ich uwadze. Zapłaci pięć tysięcy
Okolice
Akcja służb na Pradze Południe. Utrudnienia w ruchu
Akcja służb po znalezieniu podejrzanych pakunków. Wiadomo, co było w środku
Praga Południe
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki