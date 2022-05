Za pieniądze ze znalezionego portfela kupił alkohol dla siebie i znajomych. Musi wszystko zwrócić, zapłaci też grzywnę

Młodszy aspirant Małgorzata Pychner opisała, że do zdarzenia doszło kilka dni temu. Do garwolińskiej komendy zgłosił się pokrzywdzony. Złożył zawiadomienie o przywłaszczeniu kilku tysięcy złotych, do którego doszło na sklepowym parkingu na terenie Garwolina. - Tam 43-letniemu zgłaszającemu wypadł portfel, gdy wsiadał do samochodu. Leżącą przed sklepem zgubę podniósł i zabrał nieznany mężczyzna. W portfelu znajdowało się łącznie pięć tysięcy złotych w różnych walutach. Całe zdarzenie widział inny mężczyzna, znajdujący się na tym parkingu - podała.