Schronił się przed mrozem w pomieszczeniu z bankomatem

Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek o śniegu i mrozie w nadchodzących dniach Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W nocy z 9 na 10 stycznia pracownik ochrony znalazł osobę próbującą się ogrzać w pomieszczeniu z bankomatem. Zawiadomił policję.

"Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna jest w kryzysie bezdomności i nie ma gdzie spędzić nocy. Na zewnątrz panowały wyjątkowo niebezpieczne warunki. Temperatura spadła do -14 stopni Celsjusza, co stwarzało realne zagrożenie wychłodzenia organizmu" - informuje w komunikacie podkom. Małgorzata Pychner z garwolińskiej policji.

Policjanci za pośrednictwem dyżurnego rozpoczęli poszukiwania wolnych miejsc w okolicznych placówkach pomocowych. Znaleźli bezpieczne schronienie w Radomiu. Przewieźli tam mężczyznę.

"Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka"

Zima to czas, w którym osoby w kryzysie bezdomności, samotne i nietrzeźwe są szczególnie narażone na wychłodzenie.

Policjanci kontrolują miejsca, w których mogą szukać schronienia osoby w kryzysie bezdomności, takie jak pustostany, ogródki działkowe, altanki czy piwnice. Sprawdzają stan tych osób, oferują pomoc i proponują przewiezienie do ośrodków, gdzie można otrzymać ciepły posiłek, schronienie i bezpieczne warunki.

"Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka. Jeśli zauważysz kogoś narażonego na wychłodzenie - leżącego na ławce, w nieogrzewanym pomieszczeniu czy pod wpływem alkoholu na mrozie - zareaguj natychmiast. Wystarczy jeden telefon na numer alarmowy 112, aby powiadomić służby. Każde zgłoszenie jest traktowane priorytetowo i natychmiast weryfikowane. Możesz też zgłosić miejsce przebywania osoby potrzebującej pomocy za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – wybierz kategorię 'Osoba bezdomna wymagająca pomocy' i oznacz lokalizację na mapie" - przypominają policjanci.

Pamiętajmy również o starszych i samotnych sąsiadach. Warto sprawdzić, czy nie potrzebują wsparcia w codziennych sprawach, np. zakupach, lub powiadomić ośrodek pomocy społecznej.

Policjanci zimą sprawdzają pustostany i inne miejsca, gdzie mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności Źródło: Mazowiecka policja

Jeśli zauważysz osobę, która: - przebywa na mrozie i może być wychłodzona; - jest w miejscu nienadającym się do schronienia; - sprawia wrażenie zdezorientowanej, chorej lub nietrzeźwej; - jest osobą starszą lub samotną i może potrzebować wsparcia; poinformuj odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub kontaktując się z najbliższą jednostką policji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD