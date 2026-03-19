Skręcała, nie zauważyła rowerzystki

Potrącenie rowerzystki
Potrącenie rowerzystki. Nagranie ku przestrodze
Źródło: KPP Garwolin
Kierująca autem, podczas skręcania, nie zauważyła rowerzystki. Doszło do zderzenia. Policjanci opublikowali nagranie ku przestrodze. Zaapelowali też o ostrożną jazdę.

W sobotę, około godziny 10, w Garwolinie na ulicy Kościuszki doszło do zdarzenia drogowego z udziałem kierowcy pojazdu osobowego i rowerzystki.

"Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia ustalili, że 41-latka kierująca Peugeotem podczas skręcania nie ustąpiła pierwszeństwa 62-letniej rowerzystce, jadącej drogą dla rowerów. Pomimo niewielkiej prędkości obu pojazdów, w wyniku upadku uszkodzeniu uległy rower oraz osobiste rzeczy rowerzystki" - opisała podkom. Małgorzata Pychner z garwolińskiej policji.

41-latkę policjanci ukarali mandatem w wysokości 1,5 tysiąca złotych i 10 punktami.

Ostrożność to podstawa

Policjanci przypominają, że na drogach pojawia się więcej rowerzystów.

"Choć niechronieni uczestnicy ruchu drogowego często bywają mniej widoczni, nie zwalnia to kierowców z obowiązku ustąpienia im pierwszeństwa w sytuacjach przewidzianych przepisami. Pamiętajmy, że rowerzysta to pełnoprawny uczestnik ruchu drogowego, dlatego wykonując manewry na drodze powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, czy nie ma ich w pobliżu" - zaapelowali do kierowców.

Rowerzystom przypomnieli z kolei, że do ich obowiązków należy wyraźne i odpowiednio wczesne sygnalizowanie zamiaru skrętu. By zwiększyć swoje bezpieczeństwo rowerzyści powinni zaopatrzyć się w elementy odblaskowe, szczególnie po zmierzchu. Wtedy widoczność jest gorsza, a ciemne kolory ubrania powodują, że kierowcy jednośladów może zostać zauważony przez kierowcę auta dopiero w ostatnim momencie.

"Osoba wyposażona w element odblaskowy dla kierowcy pojazdu widoczna jest ze znacznie większej odległości, co pozwala na wcześniejszą reakcję. Oświetlenie to podstawowy warunek bezpieczeństwa rowerzysty" - zaznaczyli.

Gdy nie ma drogi dla rowerów, rowerzyści powinni jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, a w przypadku, gdy jedzie więcej niż jeden rower, powinni poruszać się jeden za drugim.

"Wjeżdżając na drogę, rowerzysta musi zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu poruszającym się po drodze" - podkreślili.

pc

Opracowała Magdalena Gruszczyńska

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Garwolin

