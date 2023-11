Był poszukiwany, złożył wniosek o nowy dowód osobisty. Odebrał dokument i został zatrzymany

Jak przekazała policja w Garwolinie, 48-latek był poszukiwany listem gończym, ponieważ nie stawił się do zakładu karnego do odbycia zasądzonej kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 244 Kodeksu karnego (niestosowanie się do orzeczonych środków karnych - red.). Mężczyzna ukrywał się od kilku miesięcy. Z informacji posiadanych przez policjantów wynikało, że złożył wniosek o wyrobienie dowodu osobistego. Kryminalni zamierzali wykorzystać tę okazję do jego zatrzymania.