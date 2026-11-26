Policjanci weszli do hodowli psów. Zabrali zwierzęta
Policjanci z Garwolina interweniowali na terenie prywatnej hodowli psów w miejscowości Stodzew.
"Czynności podjęto po otrzymaniu zgłoszenia o nieprawidłowościach dotyczących warunków bytowania znajdujących się tam psów, znalezionych podczas kontroli przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Wójt gminy wydała decyzję o czasowym odebraniu zwierząt właścicielowi" - przekazała nam kom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.
Policjanci przejęli 28 psów ras szpic, owczarek niemiecki oraz pinczer. Trafiły one pod opiekę jednej z fundacji zajmujących się zwierzętami. Nikogo nie zatrzymano.
Czy porzucone szpice mogły pochodzić z tej hodowli?
Funkcjonariusze wyjaśniają, czy istnieje związek pomiędzy hodowlą, w której interweniowali, a przypadkami odnajdywania porzuconych zwierząt w lasach na południe od Warszawy. Weryfikowane są informacje, czy psy odnalezione w ostatnich dniach, mogą pochodzić z właśnie z tego miejsca.
"Na obecnym etapie nie ma podstaw do jednoznacznego potwierdzenia ani wykluczenia tej okoliczności. Kwestia ta będzie weryfikowana w toku prowadzonego postępowania" - zastrzegła Pychner.
W sprawie porzucenia psów zostało wszczęte odrębne postępowanie po tym jak, w poniedziałek wieczorem do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie zgłosiła się przedstawicielka fundacji działającej na rzecz zwierząt, która złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jak wyjaśniła policja, prowadzone postępowanie ma na celu ustalenie osób odpowiedzialnych za opiekę nad zwierzętami oraz wyjaśnienie okoliczności, w jakich doszło do ich porzucenia.
Odławiają rasowe psy w mazowieckich lasach
Od czwartku wolontariusze z Fundacji "Judyta", z lasów pod Garwolinem i Otwockiem, odławiają porzucone psy rasy szpic. Znaleźli już kilkadziesiąt zwierzaków i podejrzewają, że na dużym terenie wciąż ukrywają się kolejne zwierzęta. W większości są to suczki w złym stanie zdrowia.
- Swoje zrobiły i zostały wyrzucone jak śmieci. Są chore, one są starsze, zęby mają w stanie tragicznym. Dwa psy mają połamane łapki - opisywała prezeska fundacji Małgorzata Brzezińska. Wolontariusze ścigają się z czasem, na zewnątrz jest coraz zimniej, a ta rasa psów nie wytrzyma długo w takich temperaturach.
"Mamy podejrzenia, kto mógł je porzucić. Stan odnalezionych psów może mieć znaczenie dla sprawy. Przekażemy służbom pełną dokumentację i będziemy domagać się, żeby osoba odpowiedzialna poniosła konsekwencje" - informowała fundacja "Judyta".