"Ktoś w Hamburgu chciał zaciągnąć kredyt na pani dane". Uwierzyła i zrobiła to, co kazał "konsultant"

Policja przestrzega przed telefonami sugerującymi, że dzwoni np. konsultant z banku. To mogą być oszuści, którzy chcą wyłudzić dane i dostać się do konta. Celem takiej zorganizowanej akcji stała się mieszkanka powiatu garwolińskiego, która w Komendzie Powiatowej Policji w Garwolinie złożyła zawiadomienie o oszustwie.

"Wszystko wyglądało tak, jakby połączenie pochodziło z banku"

- 35-latka była zupełnie zdezorientowana, gdy kilka dni temu otrzymała telefon, a głos w słuchawce powiedział: "Ktoś w Hamburgu chciał zaciągnąć kredyt na pani dane". Po chwili kobieta otrzymała kolejne telefony. Wszystko wyglądało tak, jakby połączenie pochodziło z banku. Na ekranie wyświetlił się podpis placówki, w której pokrzywdzona faktycznie miała konto. Od rzekomego konsultanta usłyszała, że aby chronić swoje pieniądze musi przelać je na nowe, "zaufane" konto. Oszust namówił kobietę do skorzystania z aplikacji do zdalnego pulpitu - opisuje rzeczniczka.

Po zainstalowaniu aplikacji przestępcy przejęli kontrolę nad smartfonem kobiety. W konsekwencji mogli korzystać z jej pulpitu i uzyskali wgląd w loginy i hasła, w tym do bankowości internetowej. - W niemal każdym przypadku oszust prosi swoją ofiarę - kiedy ta już zainstaluje już program - by weszła na swoje konto internetowe. Po tym sprawcy wypłacili z konta pokrzywdzonej pieniądze, a także zaciągnęli pożyczkę - przestrzega policjantka.

Jak uchronić się przed oszustami?

- Nigdy nikomu nie wolno udostępniać swojego konta bankowego i danych logowania. Tylko posiadacz konta może się do niego logować i wykonywać transakcje. - Jeżeli konsultant proponuje zainstalowanie oprogramowania do zdalnego zarządzania pulpitem to można być pewnym, że jest to oszustwo. - W przypadku, gdy osoba podająca się za pracownika banku żąda zweryfikowania danych i danych konta lub zainstalowania jakiegokolwiek oprogramowania, należy się rozłączyć i zadzwonić do biura obsługi klienta banku.