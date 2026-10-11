Opublikował nagranie z nożami i siekierami w tle. 14-latek zatrzymany
W piątek policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie otrzymali zgłoszenie od rodzica jednego z uczniów szkoły w gminie Trojanów. Z przekazanych informacji wynikało, że inny, 14‑letni uczeń, zamieścił w sieci niepokojące nagranie przedstawiające pomieszczenie, w którym znajdowały się niebezpieczne przedmioty."Noże, siekiery i inne narzędzia"
Jak wymieniła rzeczniczka garwolińskiej policji komisarz Małgorzata Pychner, w trakcie interwencji w miejscu zamieszkania nastolatka policjanci znaleźli i zabezpieczyli między innymi "noże, siekiery oraz inne ostre narzędzia".
"Zabezpieczono również jego telefon. Czyn ten zakwalifikowano jako zachowanie wyczerpujące znamiona art. 224a kodeksu karnego, polegające na stworzeniu sytuacji mającej wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia zdarzeniem zagrażającym życiu lub zdrowiu wielu osób" - podkreśliła policjantka.
W sobotę sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu 14‑latka w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
Policja apeluje do rodziców i opiekunów o monitorowanie aktywności dzieci w mediach społecznościowych oraz reagowanie na wszelkie niepokojące sygnały. Odpowiedzialność za publikowane treści dotyczy również osób niepełnoletnich - ich działania mogą skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi.