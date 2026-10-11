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Okolice

Opublikował nagranie z nożami i siekierami w tle. 14-latek zatrzymany

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Ostre narzędzia znalezione u 14-latka
Zuzanna Lewandowska, prezeska Fundacji TVN, o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KPP w Garwolinie
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Nastolatek opublikował w sieci niepokojące nagranie z ostrymi narzędziami w tle. Policjanci z Garwolina (Mazowieckie) znaleźli u niego między innymi noże i siekiery. 14-latek został zatrzymany i decyzją sądu rodzinnego trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego.

W piątek policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie otrzymali zgłoszenie od rodzica jednego z uczniów szkoły w gminie Trojanów. Z przekazanych informacji wynikało, że inny, 14‑letni uczeń, zamieścił w sieci niepokojące nagranie przedstawiające pomieszczenie, w którym znajdowały się niebezpieczne przedmioty.

"Noże, siekiery i inne narzędzia"

Jak wymieniła rzeczniczka garwolińskiej policji komisarz Małgorzata Pychner, w trakcie interwencji w miejscu zamieszkania nastolatka policjanci znaleźli i zabezpieczyli między innymi "noże, siekiery oraz inne ostre narzędzia".

Ostre narzędzia znalezione u 14-latka
Ostre narzędzia znalezione u 14-latka
Źródło zdjęcia: KPP w Garwolinie

"Zabezpieczono również jego telefon. Czyn ten zakwalifikowano jako zachowanie wyczerpujące znamiona art. 224a kodeksu karnego, polegające na stworzeniu sytuacji mającej wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia zdarzeniem zagrażającym życiu lub zdrowiu wielu osób" - podkreśliła policjantka.

W sobotę sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu 14‑latka w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Ostre narzędzia znalezione u 14-latka
Ostre narzędzia znalezione u 14-latka
Źródło zdjęcia: KPP w Garwolinie

Policja apeluje do rodziców i opiekunów o monitorowanie aktywności dzieci w mediach społecznościowych oraz reagowanie na wszelkie niepokojące sygnały. Odpowiedzialność za publikowane treści dotyczy również osób niepełnoletnich - ich działania mogą skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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