Okolice Opublikował nagranie z nożami i siekierami w tle. 14-latek zatrzymany Oprac. Katarzyna Kędra |

Zuzanna Lewandowska, prezeska Fundacji TVN, o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP w Garwolinie

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W piątek policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie otrzymali zgłoszenie od rodzica jednego z uczniów szkoły w gminie Trojanów. Z przekazanych informacji wynikało, że inny, 14‑letni uczeń, zamieścił w sieci niepokojące nagranie przedstawiające pomieszczenie, w którym znajdowały się niebezpieczne przedmioty.

Jak wymieniła rzeczniczka garwolińskiej policji komisarz Małgorzata Pychner, w trakcie interwencji w miejscu zamieszkania nastolatka policjanci znaleźli i zabezpieczyli między innymi "noże, siekiery oraz inne ostre narzędzia".

Ostre narzędzia znalezione u 14-latka Źródło zdjęcia: KPP w Garwolinie

"Zabezpieczono również jego telefon. Czyn ten zakwalifikowano jako zachowanie wyczerpujące znamiona art. 224a kodeksu karnego, polegające na stworzeniu sytuacji mającej wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia zdarzeniem zagrażającym życiu lub zdrowiu wielu osób" - podkreśliła policjantka.

W sobotę sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu 14‑latka w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

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Ostre narzędzia znalezione u 14-latka Źródło zdjęcia: KPP w Garwolinie

Policja apeluje do rodziców i opiekunów o monitorowanie aktywności dzieci w mediach społecznościowych oraz reagowanie na wszelkie niepokojące sygnały. Odpowiedzialność za publikowane treści dotyczy również osób niepełnoletnich - ich działania mogą skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi.