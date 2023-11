Kradł, bo "ceny w sklepie były zawyżone"

Zapakował do torby maszynki do golenia i wyszedł ze sklepu bez płacenia. Gdy dotarli do niego policjanci oświadczył, że kradł, bo "właściciel sklepu sprzedawał produkty w zawyżonych cenach".

Policjanci z Garwolina zajmowali się sprawą kradzieży, do której doszło w jednej z drogerii na terenie miasta. Sprawca ukradł maszynki do golenia o łącznej wartości ponad dwóch tysięcy złotych. Wszedł do sklepu z własną torbą, zapakował do niej produkty, a następnie wyszedł bez płacenia za towar.