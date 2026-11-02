Okolice Ciało mężczyzny w szambie. Nocna interwencja służb Klaudia Kamieniarz |

Do zdarzenia doszło w powiecie garwolińskim (Mazowieckie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: DarSzach/Shutterstock

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W niedzielę przed godziną 22 służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie znajdującym się zbiorniku na terenie jednej z posesji przy ulicy Senatorskiej. Na miejsce skierowano policję, straż pożarną i pogotowie ratunkowe.

- Po wydobyciu ciała medycy stwierdzili zgon 59-latka. Na miejscu przeprowadzono czynności procesowe. Decyzją prokuratora zwłoki zostały zabezpieczone - informuje komisarz Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Jak dodaje, śledczy wykluczyli wstępnie udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Postępowanie w sprawie przyczyn oraz okoliczności śmierci mężczyzny prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie.