Okolice Celował w przechodnia. Trafił w okno, pocisk wpadł do mieszkania Oprac. Katarzyna Kędra |

Dostęp do broni? "Ktoś powinien potężnie puknąć się w głowę" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP w Garwolinie

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We wtorek przed godziną 19 do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie wpłynęło niepokojące zgłoszenie o młodych osobach, które miały strzelać z przedmiotu przypominającego broń. Informacja wskazywała na poważne zagrożenie dla mieszkańców. Na miejsce pojechał patrol.

"Policjanci zastali na miejscu 52‑latka, który poinformował, że wracając z żoną do domu usłyszał huk przypominający strzał. Chwilę później zauważył młodego mężczyznę, który z bliskiej odległości skierował w jego stronę przedmiot wyglądający jak broń palna, a następnie uciekł" - przekazała oficer prasowa policji w Garwolinie kom. Małgorzata Pychner.

Celował w przechodnia bronią Źródło zdjęcia: KPP w Garwolinie

Pocisk wpadł do mieszkania, ktoś był w środku

Dzięki wskazaniom świadków funkcjonariusze zatrzymali 20‑latka, a także znaleźli i zabezpieczyli "urządzenie pneumatyczne miotające pociski oraz śrut".

"W trakcie czynności ustalono, że jeden z oddanych strzałów trafił w uchylone okno mieszkania, uszkadzając framugę, a pocisk wpadł do środka, gdzie przebywał domownik. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń" - dodała policjantka.

Zatrzymany trafił do policyjnej celi. W czwartek 20‑latek usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych oraz narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.