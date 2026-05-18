Okolice Akcje grupy Speed. 69 kontroli i 56 mandatów

Policjanci z grupy Speed przez tydzień skontrolowali 69 samochodów. Z 63 wykroczeń jakie "ujawnili", 56 związanych było z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości.

"Funkcjonariusze nałożyli 56 mandatów karnych, skierowali trzy wnioski o ukaranie do sądu oraz zatrzymali trzy dowody rejestracyjne" - podała Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie.

Grupa Speed wykorzystuje w działaniach przede wszystkim radiowozy nieoznakowane. "Funkcjonariusze prowadzą zarówno pomiary statyczne, jak i dynamiczne" - dodała policja.

Zdaniem policji, coraz lepsze drogi zachęcają niektórych kierowców do łamania przepisów prawa. W ten sposób osoby te powodują zagrożenie nie tylko dla siebie, ale stwarzają niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia innych uczestników dróg.

"Prędkość - to najczęściej wymieniana przyczyna wypadków drogowych. Wynika to nie tylko z policyjnych statystyk, ale i z obserwacji użytkowników dróg" -przyznała policja z Garwolina.

