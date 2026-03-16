Jechał bez świateł, zapiętych pasów i prawa jazdy. Był pijany

Samochód 40-latka został odholowany na policyjny parking
"Polityk nie powinien dyktować sądowi". Pijani kierowcy mają tracić samochody, eksperci podzieleni
Źródło: Martyna Olkowicz | Fakty po południu TVN24
Policja zatrzymała 40-latka, który kierował samochodem będąc pod wpływem alkoholu. Nie miał zapiętych pasów, ani włączonych świateł. Kontrola wykazała, że mężczyzna miał cofnięte prawo jazdy za jazdę na "podwójnym gazie".

Policjanci z piaseczyńskiej drogówki, w miejscowości Garbatka, zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę Volkswagena, który jechał bez włączonych świateł i zapiętych pasów bezpieczeństwa.

"Szybko okazało się, że popełnione wykroczenia są najmniejszym kłopotem mężczyzny siedzącego za kierownicą auta. Badanie alkomatem wykazało, że 40-latek ma w swoim organizmie blisko 0,5 promila alkoholu, a także nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Zostały mu odebrane w 2024 roku za jazdę po alkoholu" - przekazała podkomisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Samochód 40-latka został odholowany na policyjny parking. Za jazdę pod wpływem alkoholu i bez wymaganych uprawnień mężczyzna odpowie przed sądem.

Źródło: KPP Piaseczno

Opracował Dariusz Gałązka

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Piaseczno

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki