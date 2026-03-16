Jechał bez świateł, zapiętych pasów i prawa jazdy. Był pijany

Policjanci z piaseczyńskiej drogówki, w miejscowości Garbatka, zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę Volkswagena, który jechał bez włączonych świateł i zapiętych pasów bezpieczeństwa.
"Szybko okazało się, że popełnione wykroczenia są najmniejszym kłopotem mężczyzny siedzącego za kierownicą auta. Badanie alkomatem wykazało, że 40-latek ma w swoim organizmie blisko 0,5 promila alkoholu, a także nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Zostały mu odebrane w 2024 roku za jazdę po alkoholu" - przekazała podkomisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
Samochód 40-latka został odholowany na policyjny parking. Za jazdę pod wpływem alkoholu i bez wymaganych uprawnień mężczyzna odpowie przed sądem.
