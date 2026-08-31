Okolice Zderzenie auta i dwóch motocykli na S8. Jedna osoba poważnie ranna Klaudia Kamieniarz |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

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Do wypadku doszło na wysokości miejscowości Gaj między węzłami Mostówka i Niegów. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie, na jezdni S8 w kierunku Warszawy zderzyły się samochód osobowy i dwa motocykle.

"W wyniku zdarzenia jedna osoba została poważnie ranna i przetransportowana do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe" - podaje policja.

Zderzenie auta i dwóch motocykli na S8 Zderzenie auta i dwóch motocykli na S8 Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie Zderzenie auta i dwóch motocykli na S8 Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie Zderzenie auta i dwóch motocykli na S8 Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Na miejscu wypadku pracują policja i straż pożarna. Kierowców czekają utrudnienia w ruchu. Dostępny jest wyłącznie lewy pas jezdni. Funkcjonariusze wyznaczyli dla kierowców objazdy przez węzły Niegów i Mostówka. Apelują o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.