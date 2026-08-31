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Okolice

Zderzenie auta i dwóch motocykli na S8. Jedna osoba poważnie ranna

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Zderzenie auta i dwóch motocykli na S8
Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą"
Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie
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Dwa motocykle i samochód osobowy zderzyły się na trasie S8 koło Wyszkowa. Śmigłowiec ratunkowy zabrał do szpitala poszkodowaną osobę. Są utrudnienia w ruchu.

Do wypadku doszło na wysokości miejscowości Gaj między węzłami Mostówka i Niegów. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie, na jezdni S8 w kierunku Warszawy zderzyły się samochód osobowy i dwa motocykle.

"W wyniku zdarzenia jedna osoba została poważnie ranna i przetransportowana do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe" - podaje policja.

Zderzenie auta i dwóch motocykli na S8
Zderzenie auta i dwóch motocykli na S8
Zderzenie auta i dwóch motocykli na S8
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie
Zderzenie auta i dwóch motocykli na S8
Zderzenie auta i dwóch motocykli na S8
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie
Zderzenie auta i dwóch motocykli na S8
Zderzenie auta i dwóch motocykli na S8
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Na miejscu wypadku pracują policja i straż pożarna. Kierowców czekają utrudnienia w ruchu. Dostępny jest wyłącznie lewy pas jezdni. Funkcjonariusze wyznaczyli dla kierowców objazdy przez węzły Niegów i Mostówka. Apelują o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieWyszkówDroga S8
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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