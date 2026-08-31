Zderzenie auta i dwóch motocykli na S8. Jedna osoba poważnie ranna
Do wypadku doszło na wysokości miejscowości Gaj między węzłami Mostówka i Niegów. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie, na jezdni S8 w kierunku Warszawy zderzyły się samochód osobowy i dwa motocykle.
"W wyniku zdarzenia jedna osoba została poważnie ranna i przetransportowana do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe" - podaje policja.
Zderzenie auta i dwóch motocykli na S8
Na miejscu wypadku pracują policja i straż pożarna. Kierowców czekają utrudnienia w ruchu. Dostępny jest wyłącznie lewy pas jezdni. Funkcjonariusze wyznaczyli dla kierowców objazdy przez węzły Niegów i Mostówka. Apelują o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.
Źródło: tvnwarszawa.pl