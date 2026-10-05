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Okolice

Zderzenie dwóch aut. Jednym z nich kierował znany aktor

Zderzenie w miejscowości Gabryelin
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Źródło zdj. gł.: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński
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W miejscowości Gabryelin koło Piaseczna zderzyły się dwa samochody osobowe. Uczestnikom kolizji nic się nie stało. Za kierownicą jednego z aut siedział aktor Dariusz Kowalski.

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 10 przy ulicy Dębowej w miejscowości Gabryelin, w powiecie piaseczyńskim.

- Zderzyły się dwa samochody osobowe: Volkswagen i Toyota. Kierujący byli trzeźwi. Posiadają uprawnienia. Nikomu nic się nie stało. Sprawcą kolizji był kierowca z Volkswagena - przekazał nam młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.

Toyota ma poważnie uszkodzony przód. Natomiast Volkswagen w wyniku zderzenia wpadł do przydrożnego rowu.

Jak podał serwis Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński, za kierownicą jednego z aut siedział aktor Dariusz Kowalski, znany m.in. z roli Janusza Tracza z serialu "Plebania".

Ustaliliśmy, że aktor nie był sprawcą kolizji. Kierująca Volkswagenem została ukarana mandatem w wysokości dwóch tysięcy złotych oraz 10 punktami karnymi.

Zderzenie w miejscowości Gabryelin
Zderzenie w miejscowości Gabryelin
Zderzenie w miejscowości Gabryelin
Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco powiat piaseczyński
Zderzenie w miejscowości Gabryelin
Zderzenie w miejscowości Gabryelin
Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński
Zderzenie w miejscowości Gabryelin
Zderzenie w miejscowości Gabryelin
Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński
Zderzenie w miejscowości Gabryelin
Zderzenie w miejscowości Gabryelin
Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński
Zderzenie w miejscowości Gabryelin
Zderzenie w miejscowości Gabryelin
Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński
Zderzenie w miejscowości Gabryelin
Zderzenie w miejscowości Gabryelin
Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński
Zderzenie w miejscowości Gabryelin
Zderzenie w miejscowości Gabryelin
Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński
Zderzenie w miejscowości Gabryelin
Zderzenie w miejscowości Gabryelin
Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński
Źródło: tvnwarszawa.pl, Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński
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Tagi:
Wypadki
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