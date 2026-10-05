Zderzenie dwóch aut. Jednym z nich kierował znany aktor
Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 10 przy ulicy Dębowej w miejscowości Gabryelin, w powiecie piaseczyńskim.
- Zderzyły się dwa samochody osobowe: Volkswagen i Toyota. Kierujący byli trzeźwi. Posiadają uprawnienia. Nikomu nic się nie stało. Sprawcą kolizji był kierowca z Volkswagena - przekazał nam młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.
Toyota ma poważnie uszkodzony przód. Natomiast Volkswagen w wyniku zderzenia wpadł do przydrożnego rowu.
Jak podał serwis Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński, za kierownicą jednego z aut siedział aktor Dariusz Kowalski, znany m.in. z roli Janusza Tracza z serialu "Plebania".
Ustaliliśmy, że aktor nie był sprawcą kolizji. Kierująca Volkswagenem została ukarana mandatem w wysokości dwóch tysięcy złotych oraz 10 punktami karnymi.