Paro ma przynosić ulgę pacjentom. Foka - robot przyjechała do Pruszkowa z Japonii

Foka Paro to sztuczna inteligencja, której zadaniem jest przynoszenie ulgi, przyjemności chorym pacjentom. Eksperyment potwierdził już, że uspokaja osoby z upośledzeniem umysłowym, chorobą Alzheimera. Robot pomaga ludziom, którzy czują się samotni, uczy relacji z drugą osobą.

Interaktywna foka pomoże w leczeniu dzieci

- Jako ambasador Japonii w Polsce mam nadzieję, że robot zostanie dobrze wykorzystany i pomoże przy pracy nad zdrowiem pacjentów, szczególnie dzieci – powiedział Miyajima Akio. - Robot Paro został opracowany przez Japoński Narodowy Instytut Zaawansowanej Nauki i Technologii Przemysłowej. Cieszę się, że pojawiła się okazja, by przekazać go tutaj do szpitala w Pruszkowie – dodał.