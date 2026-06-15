Okolice Fikcyjne firmy i pracownicze wizy dla obcokrajowców

W pół roku liczba ludności Polski zmniejszyła się o ponad 87 tysięcy osób. Komentarze ekspertów (materiał z października 2025 r.) Źródło wideo: TVN24

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Trzech obywateli Polski oraz dwóch obywateli Ukrainy usłyszało zarzuty dotyczące udziału w organizowaniu cudzoziemcom przekraczania granicy wbrew przepisom w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Działania przeprowadzili funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową w Legionowie.

"Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że proceder polegał na prowadzeniu przez podejrzanych działalności dotyczącej zakładania fikcyjnych podmiotów gospodarczych, które miały pozornie zatrudniać cudzoziemców, głównie w branży budowlanej. Następnie sporządzali dokumentację zawierającą nieprawdziwe informacje dotyczące powierzenia pracy cudzoziemcom i przedkładali ją pracownikom urzędu wojewódzkiego, świadomie wprowadzając ich w błąd, co do rzeczywistego zamiaru zatrudnienia wskazanych osób" - przekazuje Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

"Stałe źródło dochodu"

Uzyskiwano w ten sposób decyzje o wydaniu zezwoleń na pracę, które stanowiły podstawę do ubiegania się przez cudzoziemców o wizy pracownicze. Dokumenty te umożliwiały legalizację wjazdu na terytorium państw strefy Schengen. Wśród cudzoziemców objętych procederem byli między innymi obywatele Turcji, Egiptu, Azerbejdżanu, Bangladeszu, Pakistanu oraz Ukrainy.

"Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że podejrzani uczynili z przestępczej działalności stałe źródło dochodu" - dodaje Dagmara Bielec.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował dozory policyjne, mają zakaz kontaktowania się ze sobą oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportów.

Jeden z zatrzymanych usłyszał też zarzuty związane z naruszeniem przepisów dotyczących rachunkowości, polegające na niesporządzaniu sprawozdań finansowych oraz nieskładaniu ich we właściwym rejestrze sądowym.

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