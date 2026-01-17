Ferie w Warszawie i okolicach. Gdzie wybrać się z dziećmi? Radzi autorka bloga

ferie zimowe (zdj. ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

19 stycznia w województwie mazowieckim rozpoczynają się ferie zimowe. Rodzice albo muszą wziąć urlop, zaangażować dziadków, albo mają problem. Miejsca na półkoloniach zostały dawno wyprzedane, a za wyjazd na narty trzeba słono zapłacić. Gościnią najnowszego odcinka podcastu "Mamy temat" w TVN24+ jest Monika Masalska, autorka bloga "Mikrowyprawy z Warszawy" i książek pod tym samym tytułem, która radzi, jak wybierać cele krótkich podróży.

Atrakcje dla dzieci w Warszawie i okolicach

Autorka "Mikrowypraw" przekonuje, że w Warszawie i okolicach są bardzo ciekawe i nieoczywiste miejsca, gdzie można wybrać się z dziećmi i wypełnić im czas wolny.

Wskazuje, że świetną rozrywką na świeżym powietrzu jest zabawa na wydmach. Na swoim blogu opisuje Wydmy w Czarnowie koło Konstancina-Jeziorny. To jedna z typowych mazowieckich wydm śródlądowych, porośnięta lasem sosnowym. Spośród innych wyróżnia je wysokość sięgającą kilkunastu metrów. Zimą idealna do zjeżdżania na sankach albo jabłuszkach. Dojazd autem zajmuje 40 min z centrum Warszawy. Można też dojechać autobusem z Konstancina.

Monika Masalska wskazuje, że w Warszawie i na Mazowszu jest sporo miejsc, gdzie dzieci mogą przebywać wśród zwierząt. Wymienia w tym miejscu Folwark Bródno oraz bezpłatne minizoo w Aninie.

Jako cel dwudniowej wycieczki Masalska podpowiada Żyrardów. - Jest tam bardzo fajna półtorakilometrowa kładka przez rzeczkę o nazwie Pisia Gągolina, która zygzakuje. Po drodze jest dużo stacji edukacyjnych, są elementy ścieżki zdrowia. Mamy też cudowne Muzeum Lniarstwa. Jest dużo fajnych noclegów w loftowych budynkach. To nieoczywisty kierunek, a więc tłumów nie będzie - mówi gościni podcastu.

Monika Masalska poleca również Folwark Batorówka w Kampinosie - węgierską osadę ze zwierzętami oraz drewniane schronisko z restuaracją.