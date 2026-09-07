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Okolice

Pożegnali "jednego z założycieli III RP". Pogrzeb Andrzeja Wielowieyskiego

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Pogrzeb Andrzeja Wielowieyskiego
Pogrzeb Andrzeja Wielowieyskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Nowak
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W Kościele Najświętszego Serca Jezusa w Warszawie-Falenicy odbyły się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Wielowieyskiego, polityka, działacza katolickiego i prawnika. Zmarłego pożegnali politycy, spoczął na cmentarzu w Falenicy.

Msza żałobna za zmarłego 29 sierpnia byłego wicemarszałka Senatu Andrzeja Wielowieyskiego odbyła się w poniedziałek w Kościele Najświętszego Serca Jezusa w Warszawie-Falenicy, a uroczystości pogrzebowe na miejscowym cmentarzu parafialnym. Uczestniczyły w nich rodzina zmarłego, politycy oraz współpracownicy m.in. z Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie.

- Żegnamy dzisiaj jednego z założycieli III Rzeczpospolitej, postać pomnikową, a równocześnie człowieka, który od cokołów i zaszczytów świadomie uciekał - powiedziała marszałkini Senatu Kidawa-Błońska.

Andrzej Wielowieyski
Andrzej Wielowieyski
Źródło zdjęcia: Michal Wozniak/East News

Wspominała, że jeszcze niedawno spotykała się z Andrzejem Wielowieyskim na uroczystościach poświęconych 35-leciu odrodzonego Senatu, "którego w istocie był ojcem założycielem". - Przecież, wspólnie z nieodżałowanej pamięci Henrykiem Wujcem, w ciągu dwóch tygodni skonstruowali listy wyborcze do Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Lech Wałęsa widział w świętej pamięci Andrzeju Wielowieyskim marszałka Senatu. Ten jednak zaproponował na to stanowisko Andrzeja Stelmachowskiego (…). Sam został wicemarszałkiem – przypomniała marszałek. Podkreśliła, że jako wicemarszałek stworzył niezwykle sprawny urząd, jakim była i jest Kancelaria Senatu, był autorem obowiązującego do dziś regulaminu Senatu.

Zaznaczyła, że życiorysem Andrzeja Wielowieyskiego "można by obarczyć kilka postaci i wciąż uznawano by je za wybitne". – Życie senatora Wielowieyskiego od munduru żołnierza Armii Krajowej, po zaangażowanie we wsparcie Ukrainy po rosyjskiej napaści w 2020 r. układa się w opowieść o przyzwoitości, zaangażowaniu i poczuciu odpowiedzialności; opowieść o najlepszych cechach człowieka, o najlepszych cechach polskiej inteligencji - oznajmiła marszałek Kidawa-Błońska.

Pogrzeb Andrzeja Wielowieyskiego
Pogrzeb Andrzeja Wielowieyskiego
Pogrzeb Andrzeja Wielowieyskiego
Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Nowak
Pogrzeb Andrzeja Wielowieyskiego
Pogrzeb Andrzeja Wielowieyskiego
Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Nowak
Pogrzeb Andrzeja Wielowieyskiego
Pogrzeb Andrzeja Wielowieyskiego
Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Nowak
Pogrzeb Andrzeja Wielowieyskiego
Pogrzeb Andrzeja Wielowieyskiego
Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Nowak

Kim był Andrzej Wielowieyski?

Andrzej Wielowieyski - polityk, działacz katolicki, prawnik, jeden z założycieli Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, działacz opozycji demokratycznej, kawaler Orderu Orła Białego zmarł 29 sierpnia w wieku 98 lat.

Urodził się 16 grudnia 1927 roku w Warszawie. W czasie okupacji niemieckiej od 1943 roku walczył w oddziale partyzanckim Armii Krajowej. Po zakończeniu wojny był członkiem Związku Młodzieży Wiejskiej RP "Wici".

W 1947 roku ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Początkowo pracował w Ministerstwie Skarbu, a następnie w Ministerstwie Finansów. W latach 1952-1955 był zatrudniony w Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych. Później do 1961 roku w Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego w Warszawie.

Od 1961 roku do 1978 roku pracował w redakcji miesięcznika "Więź". Przez wiele lat był związany z Klubem Inteligencji Katolickiej w Warszawie: od 1965 do 1972 roku był jego wiceprezesem, a w latach 1972-1981 i 1984-1989 sekretarzem. Był także członkiem władz międzynarodowego ruchu intelektualistów katolickich "Pax Romana".

W 1980 roku pełnił funkcję eksperta Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej, a następnie doradcy Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

W 1981 roku został powołany przez Krajową Komisję Porozumiewawczą na kierownika ekspertów "Solidarności" zgrupowanych w ramach Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych. W latach 1981-1985 był członkiem Prymasowskiej Rady Społecznej. Od 1982 roku współpracował z redakcją "Królowej Apostołów" i "Gościa Niedzielnego".

W 1983 roku został doradcą Lecha Wałęsy. Od 1987 roku doradzał Krajowej Komisji Wykonawczej. Wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ "Solidarność". Odegrał bardzo istotną rolę w rozmowach przygotowujących Okrągły Stół. W trakcie jego obrad brał udział w pracach zespołu do spraw gospodarki i polityki społecznej. W wyborach w czerwcu 1989 roku dostał się do Senatu jako kandydat Komitetu Obywatelskiego "Solidarność". W Senacie I kadencji (1989-1991) pełnił funkcję wicemarszałka oraz I wiceprzewodniczącego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego (do 1990 roku).

Był członkiem Ruchu Obywatelskiego - Akcja Demokratyczna (ROAD), później Unii Demokratycznej i Unii Wolności. W komisjach sejmowych zajmował się głównie budżetem, sprawami gospodarczymi oraz samorządem terytorialnym. W 2001 roku został senatorem z listy Bloku "Senat 2001". W latach 2003-2005 zasiadał w kole senackim Unii Wolności, później Partii Demokratycznej.

W 2004 roku kandydował jako przedstawiciel Unii Wolności do Parlamentu Europejskiego. Nie dostał się, mimo że w okręgu warszawskim zajął drugą pozycję po Bronisławie Geremku. Później, również bez powodzenia, w 2005 roku startował do Senatu.

Po śmierci Bronisława Geremka 13 lipca 2008 roku zajął jego miejsce w Parlamencie Europejskim. Jako eurodeputowany należał do Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy. Był członkiem m.in. Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Spraw Konstytucyjnych.

Andrzej Wielowieyski w 2011 roku został odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Orderem Orła Białego. Otrzymał również Krzyż Walecznych, Krzyż Partyzancki, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski i francuski Krzyż Kawalerski Legii Honorowej. 

Źródło: PAP
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Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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