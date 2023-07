Hydraulik zszedł do studni. Po chwili krzyczał, że na dole są węże

Na działce w warszawskiej Falenicy hydraulik zszedł po drabinie do starej studni. "Jak szybko zszedł, tak szybko wdrapał się na górę, krzycząc do właścicielki działki, że na dole są węże" - relacjonuje straż miejska, którą wezwała właścicielka posesji.

Krzyczał, że na dole są węże

"Specjalista obejrzał wpuszczone w ziemię obok domu betonowe kręgi, ale było dość ciemno. Postanowił więc wstawić do kręgów drabinę i po niej zejść na dół. Jak szybko zszedł, tak szybko wdrapał się na górę, krzycząc do właścicielki działki, że na dole są węże. Kobieta natychmiast zadzwoniła pod numer alarmowy 112" - podali w komunikacie strażnicy.

Po chwili informacje o zdarzeniu otrzymali też strażnicy miejscy. Gdy funkcjonariusze ekopatrolu przyjechali, na miejscu była już straż pożarna. "Nie wiadomo było, jakie zwierzęta są na dnie studni. Mogły to być rodzime niegroźne węże, jadowite żmije albo egzotyczne gady, których ktoś próbował się pozbyć z hodowli. Wiedząc, że zwierzęta pełzające bardzo dobrze pływają, strażacy powoli wpompowali do studni wodę" - przekazano.

Są pod ścisłą ochroną

Padalce, choć podobne wyglądem do węży, to nimi nie są. Są niejadowitymi, beznogimi jaszczurkami, które w naszym kraju są pod ścisłą ochroną. Zwierzęta zostały przez strażników wypuszczone do lasu w Wawrze.