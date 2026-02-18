Pożar w zakładzie stolarskim

Pożar zakładu stolarskiego pod Pułtuskiem Źródło: OSP Serock/OSP Pniewo KSRG

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zakład znajduje się przy drodze krajowej numer 61, w miejscowości Dzierżenin, w powiecie pułtuskim. Strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu w środę o godzinie 4.37.

- Strażacy po przybyciu na miejsce zdarzenia zastali pożar w początkowej fazie, który obejmował blaszane kontenery, znajdujące się przy obiekcie murowanym. W niedługim czasie pożar rozprzestrzenił się na obiekt murowany. Objął także poddasze tego budynku - poinformował bryg. Cezary Kisiel ze straży pożarnej w Pułtusku.

Na miejscu pracowało 25 zastępów straży pożarnej, czyli ponad 80 strażaków. Działania zakończyły się o godzinie 13.25.

Pożar zakładu stolarskiego Pożar zakładu stolarskiego Źródło: OSP Serock Pożar zakładu stolarskiego Źródło: OSP Serock Pożar zakładu stolarskiego Źródło: OSP Serock Pożar zakładu stolarskiego Źródło: OSP Serock Pożar zakładu stolarskiego Źródło: OSP Serock

Z ogniem walczyli strażacy Pożar zakładu stolarskiego Źródło: OSP Pobyłkowo Duże Pożar zakładu stolarskiego Źródło: OSP Pobyłkowo Duże Pożar zakładu stolarskiego Źródło: OSP Pniewo KSRG Pożar zakładu stolarskiego Źródło: OSP Pniewo KSRG Pożar zakładu stolarskiego Źródło: OSP Pniewo KSRG Pożar zakładu stolarskiego Źródło: OSP Pniewo KSRG Pożar zakładu stolarskiego Źródło: OSP Pniewo KSRG