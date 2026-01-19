20-latek bez prawa jazdy uciekał przed policją. Zderzył się z ciężarówką

Ucieczka przed kontrolą drogową Źródło: KPP w Płońsku

W piątek przed godziną 9 w miejscowości Dzierzążnia na drodze krajowej numer 10 patrol prowadził kontrolę prędkości w obszarze zabudowanym. Pomiar wykonany dla audi wykazał 72 kilometrów na godzinę przy obowiązującym ograniczeniu do 50.

Wpadł na wysepkę i znak, uderzył w ciężarówkę

"Jedna z policjantek wydała kierującemu polecenie zatrzymania pojazdu przy użyciu tarczy. Mężczyzna, zamiast się zatrzymać gwałtownie przyspieszył i odjechał w kierunku Płocka. Policjantki natychmiast wsiadły do radiowozu i podjęły pościg, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych, jednak kierowca audi całkowicie je zignorował" - opisała w komunikacie nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku

Jak dodała, kierowca uciekał z dużą prędkością, wyprzedzając ciąg pojazdów stracił panowanie nad samochodem. "Wpadł w poślizg, uderzył w wysepkę i znak drogowy, a następnie zderzył się z jadącym z naprzeciwka samochodem ciężarowym marki Mercedes. Po unieruchomieniu auta wysiadł z pojazdu i próbował uciekać pieszo. Schował się w zaroślach przy jednej z posesji, jednak policjantki szybko go obezwładniły i zatrzymały" - zrelacjonowała nadkom. Drężek-Zmysłowska.

Prawo jazdy stracił wcześniej, na noce miał nietypową opaskę

Po sprawdzeniu w policyjnych systemach danych 20-latka okazało się, że mieszkaniec powiatu płońskiego w grudniu ubiegłego roku stracił prawo jazdy za przekroczenie limitu punktów karnych. Na nodze urządzenie do elektronicznego dozoru, był wcześniej notowany m.in. za oszustwo oraz pobicie.

Za przekroczenie prędkości policjantki nałożyły na niego mandat w wysokości 300 złotych i pięć punktów karnych. Za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym otrzymał kolejny mandat w wysokości 3000 złotych i 10 punktów karnych. Audi trafiło na policyjny parking.

"20-latek trafił do Komendy Powiatowej Policji w Płońsku, gdzie usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej. Za to przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności" - podsumowała przedstawicielka płońskiej policji.