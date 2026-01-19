Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

20-latek bez prawa jazdy uciekał przed policją. Zderzył się z ciężarówką

Ucieczka przed kontrolą drogową
Ucieczka przed kontrolą drogową
Źródło: KPP w Płońsku
Rutynowa kontrola prędkości w jednej chwili zamieniła się w policyjny pościg. W okolicy Płońska kierowca audi zignorował sygnały do zatrzymania. Ucieczka zakończyła się zderzeniem z ciężarówką i próbą ucieczki pieszo. Jak podała policja, 20-latek w ogóle nie powinien wsiadać za kierownicą.

W piątek przed godziną 9 w miejscowości Dzierzążnia na drodze krajowej numer 10 patrol prowadził kontrolę prędkości w obszarze zabudowanym. Pomiar wykonany dla audi wykazał 72 kilometrów na godzinę przy obowiązującym ograniczeniu do 50.

Wpadł na wysepkę i znak, uderzył w ciężarówkę

"Jedna z policjantek wydała kierującemu polecenie zatrzymania pojazdu przy użyciu tarczy. Mężczyzna, zamiast się zatrzymać gwałtownie przyspieszył i odjechał w kierunku Płocka. Policjantki natychmiast wsiadły do radiowozu i podjęły pościg, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych, jednak kierowca audi całkowicie je zignorował" - opisała w komunikacie nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku

Jak dodała, kierowca uciekał z dużą prędkością, wyprzedzając ciąg pojazdów stracił panowanie nad samochodem. "Wpadł w poślizg, uderzył w wysepkę i znak drogowy, a następnie zderzył się z jadącym z naprzeciwka samochodem ciężarowym marki Mercedes. Po unieruchomieniu auta wysiadł z pojazdu i próbował uciekać pieszo. Schował się w zaroślach przy jednej z posesji, jednak policjantki szybko go obezwładniły i zatrzymały" - zrelacjonowała nadkom. Drężek-Zmysłowska.

Prawo jazdy stracił wcześniej, na noce miał nietypową opaskę

Po sprawdzeniu w policyjnych systemach danych 20-latka okazało się, że mieszkaniec powiatu płońskiego w grudniu ubiegłego roku stracił prawo jazdy za przekroczenie limitu punktów karnych. Na nodze urządzenie do elektronicznego dozoru, był wcześniej notowany m.in. za oszustwo oraz pobicie.

Za przekroczenie prędkości policjantki nałożyły na niego mandat w wysokości 300 złotych i pięć punktów karnych. Za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym otrzymał kolejny mandat w wysokości 3000 złotych i 10 punktów karnych. Audi trafiło na policyjny parking.

"20-latek trafił do Komendy Powiatowej Policji w Płońsku, gdzie usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej. Za to przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności" - podsumowała przedstawicielka płońskiej policji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zginęło auto warte pół miliona złotych. Trzech mężczyzn w areszcie

Zginęło auto warte pół miliona złotych. Trzech mężczyzn w areszcie

Praga Południe
Garaż pełen narkotyków. Policjanci zatrzymali pseudokibica

Garaż pełen narkotyków. Policjanci zatrzymali pseudokibica

Ochota

Autorka/Autor: b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Płońsku

Udostępnij:
TAGI:
Policja
Czytaj także:
Ciała małżeństwa odkryto w domu na terenie Ursusa
Ciała odnaleziono w wychłodzonym domu. "Kategorycznie odmawiali pomocy"
Alicja Glinianowicz
Ranny myszołów zaufał strażnikom
Myszołów potrzebował pomocy. "Ze stoickim spokojem pozwolił umieścić się w transporterze"
Targówek
Ścianka wspinaczkowa (zdj. ilustracyjne)
11-latek spadł ze ścianki wspinaczkowej. Przygniótł młodszego brata
Białołęka
Trzy tymczasowe areszty za kradzież z włamaniem do bmw
Zginęło auto warte pół miliona złotych. Trzech mężczyzn w areszcie
Praga Południe
72-letni mężczyzna wracał z psem do domu, prowadząc go na smyczy obok auta, którym kierował
Kierował autem i ciągnął psa. 72-latek przesłuchany przez policję
Okolice
Iwona Wieczorek, a w tle "ręcznik"
Zaginięcie Iwony Wieczorek. Nowe informacje
TVN24
Stacja Rondo Daszyńskiego (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria na drugiej linii metra. Zamknęli pięć stacji
Wola
Pożar auta dostawczego na Mokotowie
Auto płonęło, kierowcy stali
Mokotów
Zmiany na Dworcu Zachodnim
"Awaria taboru". Odwołane i opóźnione pociągi
Okolice
Policjanci zatrzymali pseudokibica podejrzanego o handel narkotykami
Garaż pełen narkotyków. Policjanci zatrzymali pseudokibica
Ochota
Mężczyzna był poszukiwany listem gończym
Miał niemal tysiąc dni do odsiadki. Znaleźli go w szafie
Wola
Pożar budynku wielorodzinnego, nagranie od strażaków
Palił się dom, ewakuowali kilkadziesiąt osób. Akcja strażaków w oku kamery
Artur Węgrzynowicz
Ciała małżeństwa odkryto w domu na terenie Ursusa
"Od dwóch dni nie widział swoich sąsiadów". W mieszkaniu znaleźli dwa ciała
Ursus
Przejazd w Radości, linia otwocka
Dwa tygodnie bez pociągów, później ruch po jednym torze. Prace na linii otwockiej
Wawer
Ktoś wziął pomidory za rozżarzone węgle
Dostali zgłoszenie o "rozżarzonych węglach" na drodze. Znaleźli coś innego
Okolice
nękanie cyberprzemoc media społecznościowe nastolatek
Wygenerowali zdjęcie nagiej koleżanki. "Nie można udawać, że nic się nie stało"
Okolice
Pożar budynku mieszkalnego w Gęsiance
Nad ranem wybuchł pożar domu. Pięcioosobowa rodzina nie może do niego wrócić
Okolice
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejne miasto "obwarzanka" wprowadza nocną prohibicję
Okolice
Sala Sądu Rejonowego w Kozienicach
Były samorządowiec oskarżony o molestowanie małoletnich. Jest termin procesu
Okolice
Iwona Wieczorek-0039
Zaginięcie Iwony Wieczorek. Nowy komunikat policji
TVN24
Rzeźby śnieżne w parku linearnym nad POW
Tworzą śnieżne rzeźby w parkach. "Zaczęliśmy lepić naszego psa Skipera"
Ursynów
Akcja strażaków w Józefowie
Ewakuacja 40 osób po pożarze. Do szpitala trafiła 16-latka
Okolice
Policja zlikwidowała nielegalną szwalnię
Policjanci zlikwidowali szwalnię, gdzie powstawały podróbki
Okolice
ferie zimowe (zdj. ilustracyjne)
Ferie w Warszawie i okolicach. Gdzie wybrać się z dziećmi?
Okolice
Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na torach. Utrudnienia w ruchu pociągów
Okolice
W wyniku awarii wodociągowej powstało rozlewisko
Pękła magistrala wodociągowa. Woda zalała skwer
Pruszków
Zima w Warszawie
Warszawa nie milknie nigdy. Ciszy nie ma nawet w parkach
Klaudia Kamieniarz
Pociąg Intercity, Dworzec Centralny, Warszawa Centralna
Więcej pociągów na linii Warszawa-Radom
Okolice
WKD, Warszawska Kolej Dojazdowa
Pociągi WKD będą dojeżdżały tylko do Dworca Zachodniego
Okolice
Policjant po służbie prowadził auto pod wpływem alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany policjant komendy głównej prowadził auto. Jest reakcja
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki