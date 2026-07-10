Mazowsze Dwa rozbite auta i ciężarówka w rowie. Krajowa "10" zablokowana Oprac. Katarzyna Kędra |

Do zdarzenia doszło w powiecie płońskim Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Policja Mazowsze, x.com

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"Około godz. 7:40 w Dzierzążni, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 10 z drogami w kierunku Baboszewa i Kucic, doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem trzech pojazdów: ciężarowego Volvo oraz osobowych Forda i Skody" - przestrzega Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu na portalu X.

Droga krajowa numer 10 jest obecnie zablokowana. "Utrudnienia mogą potrwać dłuższy czas. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu" - zaznacza policja.

Wypadek na krajowej "10" Wypadek na krajowej "10" Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze, x.com Wypadek na krajowej "10" Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze, x.com Wypadek na krajowej "10" Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze, x.com Wypadek na krajowej "10" Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze, x.com