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Mazowsze

Dwa rozbite auta i ciężarówka w rowie. Krajowa "10" zablokowana

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Wypadek na krajowej "10"
Do zdarzenia doszło w powiecie płońskim
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: Policja Mazowsze, x.com
Policja informuje o poważnym wypadku na drodze krajowej nr 10 w Dzierzążni. Trasa została zablokowana po zderzeniu ciężarówki i dwóch aut osobowych. Na miejscu pracują służby.

"Około godz. 7:40 w Dzierzążni, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 10 z drogami w kierunku Baboszewa i Kucic, doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem trzech pojazdów: ciężarowego Volvo oraz osobowych Forda i Skody" - przestrzega Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu na portalu X.

Droga krajowa numer 10 jest obecnie zablokowana. "Utrudnienia mogą potrwać dłuższy czas. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu" - zaznacza policja.

Wypadek na krajowej "10"
Wypadek na krajowej "10"
Wypadek na krajowej "10"
Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze, x.com
Wypadek na krajowej "10"
Wypadek na krajowej "10"
Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze, x.com
Wypadek na krajowej "10"
Wypadek na krajowej "10"
Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze, x.com
Wypadek na krajowej "10"
Wypadek na krajowej "10"
Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze, x.com
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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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