Mazowsze
Dwa rozbite auta i ciężarówka w rowie. Krajowa "10" zablokowana
"Około godz. 7:40 w Dzierzążni, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 10 z drogami w kierunku Baboszewa i Kucic, doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem trzech pojazdów: ciężarowego Volvo oraz osobowych Forda i Skody" - przestrzega Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu na portalu X.
Droga krajowa numer 10 jest obecnie zablokowana. "Utrudnienia mogą potrwać dłuższy czas. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu" - zaznacza policja.
Wypadek na krajowej "10"
Źródło: tvnwarszawa.pl