Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Czołowe zderzenie na krajowej "10", nie żyje kierowca. Kilka godzin utrudnień

Czołowe zderzenie na krajowej "10"
Płońsk (woj. mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Wypadek na krajowej "10" w okolicach Dzierzążni (powiat płoński). Kierujący oplem zderzył się tam czołowo z ciężarowym dafem. Kierowcy auta osobowego nie udało się uratować. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Do wypadku doszło też na A2 w Wiskitkach.

W niedzielę płońska policja poinformowała o poważnym zdarzeniu na drodze krajowej numer 10 w okolicach Dzierżążni w powiecie płońskim.

Czołowe zderzenie na krajowej "10"
Czołowe zderzenie na krajowej "10"
Źródło: Policja Mazowsze

"Około 16.40 opel jadący w kierunku Płońska zderzył się czołowo z ciężarówką DAF z naczepą, która jechała w przeciwnym kierunku. Kierowca opla, 22-latek z pow. płońskiego był zakleszczony w pojeździe. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Pomimo akcji reanimacyjnej nie udało się uratować życia młodego mężczyzny" - podano w komunikacie.

59-letni kierowca ciężarówki, mieszkaniec woj. lubelskiego nie odniósł obrażeń.

Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Na miejscu pracują policjanci. "Prosimy o ostrożność i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem" - dodano.

Zderzenie trzech aut na A2

Do groźnego wypadku doszło też na A2 w Wiskitkach (pow. żyrardowski) na pasie w stronę Łodzi. Zderzyły się tam trzy auta osobowe, jedną osobę przewieziono do szpitala. Ruch odbywa się jednym pasem

Zderzenie trzech aut na A2
Zderzenie trzech aut na A2
Źródło: Policja Mazowsze

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Mazowsze

Udostępnij:
TAGI:
Drogi w PolsceWypadkiPłońsk
Czytaj także:
Służby pod Garwolinem, uszkodzone torowisko
Maszynista zauważył, że tory są uszkodzone. Tusk: niewykluczone, że to akt dywersji
Karol Nawrocki na Stadionie Narodowym
Zdjęcie broni i "do zobaczenia Karolku". 19-latek przyznał się do winy, przesłuchają prezydenta
Praga Południe
Policja zatrzymała do kontroli nietrzeźwego rowerzystę
Kosztowne przejażdżki rowerem po alkoholu
Najnowsze
Jechał Trasą Siekierkowską pod prąd
"Zobaczyłem samochód jadący z dużą prędkością pod prąd"
Mokotów
Dwie kobiety wpadły do Kanału Żerańskiego
Dwie kobiety wpadły do Kanału Żerańskiego
Zamknięty Dworzec Centralny
Dworzec Centralny otwarty dla podróżnych
Śródmieście
Wykopaliska w Falentach
Setki osad, tysiące pieców. Żelazo wytapiano na szeroką skalę
Magdalena Gruszczyńska
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleziono zwłoki mężczyzny. Dwie osoby zatrzymane
Wawer
Stacja metra Muranów - wizualizacje
Są projekty i pozwolenia, nie ma budowy. Co z planowanymi stacjami metra
Śródmieście
Umowa na opracowanie koncepcji trasy rowerowej wzdłuż linii kolejowej podpisana
Rowerem przez las, wzdłuż wukadki. Pierwsza umowa podpisana
Z Muranowa znika reklama gigant
Zdemontowali reklamowego giganta
Wola
Nastolatek wjechał autem do rowu
15-latek zabrał auto rodziców. Zakończył dachowaniem w rowie
Wizualizacje nowego budynku UW na Powiślu
Nowy budynek uniwersytetu wcisną między Wisłostradę a zabytkowe łaźnie
Piotr Bakalarski
Kierowca jechał 119 kilometrów na godzinę
Pędził w obszarze zabudowanym. "Mam dobry samochód, to jadę"
Kamienica przy Nowym Świecie 25 przed remontem i po nim
Pewien Włoch kupił tę kamienicę córce. Była tu słynna kawiarnia Italia
Śródmieście
"Dzień bez kalendarza", wystawa w Zodiaku
Ostatnie zdjęcia wybitnego fotografa. Pierwsza wystawa po śmierci
Śródmieście
Szymon Hołownia
Afera w Collegium Humanum. Ocenią autentyczność podpisów Hołowni
Ochota
Zderzyły się trzy auta
Kierowca nie ustąpił pierwszeństwa. Doszło do zderzenia trzech aut
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Warszawa przyszłości. Zdecydują o niej te dwa dokumenty
Śródmieście
Atak na kierowcę taksówki (zdjęcie ilustracyjne)
Brutalny atak na taksówkarza. "Zostawił wykrwawiającego się człowieka"
Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w Komorowie
Czekał na przejeździe, nagle ruszył i uderzył w pociąg
Prace na Stawach Brustmana
Zielone serce Bielan w nowej odsłonie. Kończy się remont
Bielany
Kampania "Zobacz czym oddychasz" Polskiego Alarmu Smogowego
Mobilne płuca trafią do 30 miejscowości. Pokażą poziom smogu
Śródmieście
Trudna sytuacja na Dworcu Gdańskim
Nie działa 10 stacji metra. "Autobusy wypełnione po brzegi"
Śródmieście
Wypadek na DK79 w miejscowości Bogucin
Wypadek na krajowej "79". Niemowlę i trzy kobiety w szpitalu
Jarosław Kaczyński miał uderzyć aktywistę podczas miesięcznicy smoleńskiej
Sąd: nie było ciosów i policzkowania. Finał sprawy Komosa kontra Kaczyński
Śródmieście
Pałac Kultury i Nauki
Wokół Pałacu Kultury nie powstaną wieżowce
Śródmieście
Budynek Wydziału Geologii UW nieczynny po pożarze w rozdzielni
Pożar i ewakuacja na Uniwersytecie Warszawskim
Ochota
Chciał kupić alkohol po 22
Przed sklepem rzucał rowerem. Strażnikom powiedział dlaczego
Śródmieście
Pędził 131 km/h w obszarze zabudowanym
Rozpędził się tak, że kosztowało go to pięć tysięcy
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki