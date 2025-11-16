Czołowe zderzenie na krajowej "10", nie żyje kierowca. Kilka godzin utrudnień

Płońsk (woj. mazowieckie) Źródło: Google Earth

W niedzielę płońska policja poinformowała o poważnym zdarzeniu na drodze krajowej numer 10 w okolicach Dzierżążni w powiecie płońskim.

Czołowe zderzenie na krajowej "10" Źródło: Policja Mazowsze

"Około 16.40 opel jadący w kierunku Płońska zderzył się czołowo z ciężarówką DAF z naczepą, która jechała w przeciwnym kierunku. Kierowca opla, 22-latek z pow. płońskiego był zakleszczony w pojeździe. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Pomimo akcji reanimacyjnej nie udało się uratować życia młodego mężczyzny" - podano w komunikacie.

59-letni kierowca ciężarówki, mieszkaniec woj. lubelskiego nie odniósł obrażeń.

Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Na miejscu pracują policjanci. "Prosimy o ostrożność i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem" - dodano.

Zderzenie trzech aut na A2

Do groźnego wypadku doszło też na A2 w Wiskitkach (pow. żyrardowski) na pasie w stronę Łodzi. Zderzyły się tam trzy auta osobowe, jedną osobę przewieziono do szpitala. Ruch odbywa się jednym pasem

Zderzenie trzech aut na A2 Źródło: Policja Mazowsze