Kuce, osły, lamy, kozy i małpa zabrane z parku rozrywki. "Zwierzęta żyły w dramatycznych warunkach"

"Dramatyczne warunki życia"

Jak dodaje, informujący zgłaszali dramatyczne warunki życia koni. - Przeprowadzono wspólną kontrolę. Powiatowy lekarz weterynarii stwierdził zaniedbania i zwrócił się do urzędu, by rozpoczął postępowanie administracyjne, i odebrał zwierzęta. Urząd prowadzi w tej chwili postępowanie administracyjne w tej sprawie, natomiast policja prowadzi czynności procesowe - informuje rzeczniczka.

Lekarz po kontroli nie wniósł o odebranie zwierząt w trybie interwencyjnym - czyli w sytuacji zagrożenia życia zwierząt, a zwrócił się o przeprowadzenie procedury postępowania administracyjnego, która kończy się wydaniem decyzji. - Tryb ten jednak wymaga spełnienia wszelkich przewidzianych prawem procedur - choćby skutecznego poinformowania strony. Do dziś kontakt z właścicielem był niemożliwy. Wysłanie pism i wezwań pocztą mogłoby przedłużyć prowadzone postępowanie o kolejne miesiące. Na szczęście dziś właściciel ustanowił pełnomocnika, co pozwoliło urzędnikom skutecznie dostarczyć wezwania i pisma. Wezwaliśmy właściciela do przedstawienia wszelkich dokumentów każdego zwierzęcia oraz poinformowaliśmy o wszczęciu postępowania. Planujemy kontrolę z biegłym lekarzem weterynarii, który oceni indywidualny stan zdrowia każdego zwierzaka przebywającego w Parku Rozrywki. Wnieśliśmy już także o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, bo to ona będzie podstawą do wydania decyzji o dalszym losie zwierząt - powiedziała.